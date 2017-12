En los próximos días se conocerá la sentencia por el asesinato de Leonardo Peralta

La causa está caratulada como Homicidio Agravado, y se dictaría una pena de entre 12 y 15 años para los dos imputados, ahora mayores de edad. Ayer se procedió a la lectura de la causa.

A más de dos años y medio del asesinato de Leonardo Peralta, el chico de 13 años que falleció tras ser atacado por una patota mientras se dirigía a una iglesia, se procedió ayer a la lectura del caso, y en los próximos días se conocerá el veredicto final para los dos imputados de la causa, que actualmente se encuentran detenidos en instituciones para menores.

Con más de una hora y media de demora (estaba pactado para las 10 de la mañana), ayer se repasó todo lo actuado hasta ahora en el juicio por la muerte de Leonardo Peralta. La causa tuvo como primera fiscal a la titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Alejandra Quintero, y actualmente está a cargo de la fiscal Paula Romero.

La carátula es Homicidio Agravado, y de los tres autores, todos menores al momento de los hechos, dos se encuentran en una dependencia judicial destinada a menores, en Las Flores. Ambos tenían 16 años durante el fatídico ataque, y hoy ya tienen 18 años. El tercero, que tenía 14 y actualmente 16 años, tiene prisión domiciliaria, aunque la familia de Leo denuncia que “se anda paseando por Pilar lo más pancho, solo debería poder salir para ir a la escuela, pero anda por todas partes”.

Se estima que en los próximos cinco días se leerá el veredicto final para los dos imputados ahora mayores de edad. La pena dictada por el juez sería de entre 12 y 15 años de prisión.

“En este país no hay cadena perpetua para nadie, lo máximo son 25 años” comentó a Resumen Nelson Peralta, padre de la víctima. Sin embargo, Peralta destacó el trabajo de las dos fiscales que tuvieron a cargo la causa por el crimen de su hijo, “desde el primer día se me dijo que (los acusados) están detenidos, el juicio salió a los once meses, se hizo y ahora falta la sentencia. Las dos fiscales siempre se han ocupado, y me han mantenido al tanto de todo”.

Asimismo, el padre de Leonardo recordó que “en cuatro meses se cumplirán tres años”. Fue la tarde del sábado 18 de abril de 2015 que el joven de 13 años salió de su casa en el barrio El Bosque con rumbo a la Iglesia Evangélica Jesucristo es el Refugio, en Villa Verde, junto a su primo, de 15 años.

Pocas cuadras antes de llegar los dos chicos fueron interceptados y atacados por una patota, llamada a sí misma “Los Chacales de Villa Verde”. Los primos salieron corriendo, pero Leonardo cayó al piso, donde fue brutalmente golpeado en la cabeza por

los atacantes. Si bien fue reanimado por una enfermera de la zona, la ambulancia tardó 25 minutos en llegar estando a diez cuadras, según acusó la familia en aquel entonces. Finalmente, y luego de tres paros cardíacos, Leonardo no pudo recuperarse y falleció a las 7:30 del día siguiente, en el Hospital Sanguinetti.