Gerardo Martínez logró renovar su mandato por otros cuatro años

Tras 27 años al frente del espacio que nuclea a los trabajadores de la construcción, encabezó una lista única y seguirá hasta 2021. Votaron casi 2 mil afiliados.

En la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA) las elecciones tienen, desde 1990, un idéntico resultado. Como hace casi tres décadas, Gerardo Martínez se impuso en los comicios, aunque esta vez era previsible: se presentó una única alternativa –la Lista Blanca, que él mismo encabezó- que logró la mayor parte de las adhesiones.

Los trabajadores, que tuvieron la posibilidad de acercarse a emitir su voto durante toda la jornada de hoy de 8 a 18, colmaron las urnas. Antes del mediodía, ya habían sido más de 700 los que se habían hecho presentes, pero el número final de votantes rondó los 2 mil durante las diez horas en las que la votación estuvo abierta.

“Hay muchos que no han podido votar aún, ya que como no habían estado afiliados antes no pudieron ingresar al padrón a pesar de que trabajan hace años en la construcción. Pero de todas maneras estamos muy contentos por la participación general”, expresó Sebastián Di Fiore, delegado interventor de UOCRA Pilar, ante la consulta de Resumen. Incluso sostuvo que “ante la cantidad de compañeros que quisieron dejar su voto”, desde el gremio local se habló con los delegados, para que quienes cumplían horario laboral “pudieran acercarse después del mediodía y luego puedan volver tranquilos a sus casas”.

El sindicalista -que pertenece a UOCRA Central- ratificó no solo su “apoyo total” a la conducción de Martínez, sino también el aval de la seccional local que preside. Y dejó en claro que, más allá de haberse presentado una sola lista, la previsible continuidad de la actual gestión “se dio en el marco de un proceso totalmente democrático en el que se realizó la convocatoria a través de los medios gráficos nacionales”.

Respecto a la situación actual de los trabajadores del distrito, manifestó con satisfacción que desde que asumió en agosto de este año “ya sumamos 10 mil afiliados y estamos logrando mejoras para la contratación de más compañeros”. Según indicó, en estos cuatro meses unos 900 ingresaron al mercado laboral y, tras haberse reunido con el intendente Nicolás Ducoté, se espera que el trabajo “se triplique” en el Parque Industrial y en todo el distrito.

Por lo pronto, aseguró que existen indicios más que positivos: hay una cantidad importante de obreros que ya fue enviada a realizarse los chequeos médicos pertinentes con la idea de lograr su incorporación inmediata. “Hemos pedido a las empresas que permitan que comiencen con los trabajos este mismo viernes y que sigan al menos hasta el 22 cuando se frenan por las fiestas”, dijo. Si eso ocurre, volverían a las tareas el 2 de enero próximo.