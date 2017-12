Bortulé: “Quiero que el Concejo salga a los barrios y pueda generar propuestas junto a los vecinos”

La edil formará parte del HCD hasta el 2021 y afirmó que buscará que el Concejo cree Comisiones Vecinales.

Ayer por la mañana se llevó a cabo la asunción de los 12 concejales que formarán parte del HCD hasta el 2021, entre ellos la ex Directora de Escuelas Municipales, Jésica Bortulé electa el pasado 22 de octubre por el espacio político Cambiemos que, además, sumó otros cuatro ediles: Analía Leguizamón, Gustavo Trindade, Carlos Arena y Mariel Ros.

“Estoy muy contenta, con muchas expectativas. Acarrea un compromiso y una responsabilidad muy grande, porque los que asumimos en el Concejo estamos ahí porque la gente nos eligió, lo que implica una gran responsabilidad”, expresó a Diario Resumen, Bortulé, primera en la lista del oficialismo. Además, aseguró que lo importante será realizar un trabajo en equipo para generar “propuestas enriquecedoras”. “Es una nueva etapa, estoy confiada en que el bloque va a estar unido. Sobre todo, creo que será un Concejo Deliberante de mucho diálogo, mucho debate y eso es totalmente enriquecedor”, afirmó.

En cuanto a cómo encararán, tanto desde Cambiemos como a nivel personal, los nuevos proyectos que presentarán dentro del HCD, Bortulé comentó que antes de las sesiones extraordinarias de enero ya comenzarán a trabajar para la agenda del 2018, aunque admite que hay un proyecto que, desde lo personal, le gustaría llevar a cabo: “En lo personal, armar las comisiones vecinales de enlace con el legislativo, que es una gran posibilidad como para que el oficialismo y la oposición podamos generar un vínculo más directo con el vecino para que ellos también se involucren en lo que sucede dentro del Concejo. Que el Concejo Deliberante salga a los barrios y pueda generar propuestas junto a los vecinos”.

Las expectativas puestas en el funcionamiento dentro del legislativo no dejan de crecer, desde las alianzas hasta cómo funcionará la oposición, pero, sin embargo, para Bortulé lo importante es representar de la mejor manera a los vecinos pilarenses generando un consenso entre los diferentes bloques. “Siempre que haya oposición constructiva, las críticas no son problema, siempre que sean coherentes y puedan planificar o plantear propuestas alternativas. Ocurre que, a veces, critican o se oponen, pero no dan respuestas con proyectos resolutivos, solo ponen palos en la rueda. Eso es lo que no haríamos ni nos gustaría, en lo personal no pondría palos en la rueda porque sí porque eso es parte de la vieja política y hay que traer nuevas ideas y formas de hacer política”.

“Todo debate y todo diálogo es bienvenido mientras sea constructivo, esa es la clave, desde todos los sectores, porque así se genera el beneficio a los vecinos. De verdad considero que no solo voy a aprender de los concejales de mi bloque, sino de aquellos que ya estaban o asumirán ahora”, concluyó la edil.