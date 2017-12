Capacitación para emprendedores en Pilar: Cómo vender y cobrar por Internet

Se aprenderá a ofrecer productos o servicios por internet y cobrarlos de forma on line brindando la posibilidad de hacerlo por diversos medios de pago. No son necesarios conocimientos previos y, de ser posible, concurrir con notebook.

Se vienen las fiestas y es una buena oportunidad para incrementar las ventas, máxime si a su vez acrecentamos los canales de venta y cobro utilizando como aliada a la tecnología. Por este motivo, Pilar Emprende y Emprender Hoy dictarán nuevamente la capacitación “Cómo vender y cobrar por Internet”.

El curso se dictará mañana a partir de las 9, en la Biblioteca de Empleo sede Pilar, Fermín Gamboa 261, Pilar Centro. La actividad que incluye capacitación, networking, tutorías on line posteriores durante un mes, es arancelada y está abierta a todo público, sin necesidad de conocimientos previos.

“Creemos que, en esta época del año, tenemos muchas ventas potenciales, por eso es importante que los emprendedores estén dotados de herramientas, que en muchos casos no tienen costo o este es ínfimo, y que pueden ayudarlos a concretar esas ventas al ofrecer un amplio abanico de posibilidades de cobro”, aseguran desde Pilar Emprende.

“Hoy en día hay ventas que se pierden por no aceptar tarjeta de crédito, no permitir abonar en cuotas o no hacerlo de forma remota. Esto hoy tiene solución y es muy fácil y económico solucionarlo, hay que perderle el miedo a la tecnología y usarla a nuestro favor”, agregan.

Por eso, la capacitación está destinada a emprendedores, artesanos, profesionales, comerciantes, estudiantes que realicen una actividad comercial y deseen incorporar el pago electrónico en las transacciones y mostrar sus productos para la venta a través de diversas herramientas.

Los asistentes aprenderán a utilizar el cobro electrónico, pagar sus servicios a través de internet y utilizar posnet. Durante las dos horas se abordarán, entre otros, los siguientes temas: – ¿Qué es el e-commerce? – Claves para vender productos y servicios por Internet- Cobros a través de Mercado Pago, Todo Pago – Cobra y pagá desde tu celular- Cobrá con tarjeta de crédito y débito con tu posnet- Armá tu tienda en Facebook y otras plataformas.

“Hoy en día existen herramientas importantísimas para incorporar a los emprendimientos y ofrecer a los clientes más posibilidades de pago, incluso cuotas con tarjetas de crédito, entre otras, con mínimos requerimientos y costos. Por eso en este taller se aprenderá todo lo que hay que saber para poder ofrecer productos o servicios por internet y cobrarlos de forma on line brindando la posibilidad de hacerlo por diversos medios de pago ofreciendo comodidad y un valor agregado”, concluyeron desde Pilar Emprende.