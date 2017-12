Exitoso debut de teatro comunitario para Palabras del Alma en Peruzzotti

Se presentó en sociedad el grupo “Alma de barro”, integrado mayormente por vecinos del barrio. Durante 50 minutos una veintena de actores recreó la vida diaria de la Biblioteca Popular Palabras del Alma.

“Una Biblioteca en un barrio muy humilde y una pregunta… en un lugar donde faltan tantas cosas, ¿los libros son la prioridad?”. Así comienza el programa que se entregaba a los asistentes de las tres funciones a sala llena, que brindó el grupo de teatro comunitario “Alma de barro”, de la Biblioteca Popular Palabras del Alma. El ámbito para la representación fue la misma biblioteca, por lo que la escenografía fue el espacio que ocupan los libros en la sala de lectura de la entidad ubicada en Corbeta Cefiro al 2000.

Un gran desafío hecho realidad

Alma de barro comenzó a formarse en agosto de este año. “La idea fue integrar a los vecinos que concurren a la biblio y participan de los distintos talleres que se ofrecen, para plasmar en una obra teatral sus propias vivencias” resumió Hernan Nemi, responsable de la dramaturgia de la pieza, a partir de los relatos y anécdotas de los propios vecinos. “Acá la gente llega con distintas motivaciones, desde participar de un curso a la búsqueda de contención, guía y apoyo ante diversas problemáticas por las que están atravesando” agrego Nemi.

“Ese día a día es lo que se plasma en Querida Biblio-Obra en Construcción, y que decidimos presentar en sociedad antes de que finalizara el año, con la idea de enriquecerla no solo con temas, sino con protagonistas. Hoy integramos el grupo 20 personas, queremos para el año que viene, con motivo del décimo aniversario de Palabras del Alma, llegar a duplicarlo” se ilusionó el profesor de literatura, que cumple el rol de un singular bibliotecario en la obra.

La creación del grupo, sin embargo, no es fruto de la improvisación. Con entrenamiento actoral de la reconocida actriz pilarense Alicia Bureau y musical a cargo del profesor Néstor Vergara, los protagonistas cumplieron con creces cada rol que les tocó representar. “Cuando me ofrecieron la tarea de formar el grupo, primero me asesoré sobre una especialidad teatral que nunca antes había transitado” confesó a Resumen Alicia Bureau. “Así que tomé cursos en Capital Federal y vi obras de teatro comunitario antes de empezar a trabajar con el grupo de Peruzzotti”.

Querida Biblio también tiene momentos musicales, con letras especialmente compuestas para la obra y la participación como solista de la destacada cancionista delvisense Marine Vergara. El elenco cuenta con vecinos de todas las edades y de otras localidades.

Hacia el final de cada función Hernán Nemi agradeció el apoyo de la Municipalidad de Pilar a través de Puntos de Cultura, un programa del Ministerio de Cultura de la Nación que brinda subsidios a organizaciones sociales y culturales.