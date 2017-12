En Derqui arrancaron las obras de una nueva sala con internación

Era un pedido de larga data y ayudará a que los vecinos no deban trasladarse hacia Del Viso. Qué servicios tendrá y en cuanto tiempo se estima su inauguración.

En marzo, el entonces secretario de salud Carlos Kambourian anunciaba la construcción de un nuevo centro de salud en la localidad de Derqui. Tras varios meses sin novedades, un largo acampe de los vecinos en la plaza Teófilo Tolosa –estuvieron allí desde mayo hasta noviembre- y la recolección de más de 11 mil firmas para exigir respuestas al Municipio, las obras comenzaron a desarrollarse.

Y si bien aún no hay fecha de finalización confirmada, la nueva sala –que se inaugurará en 2018- no solo ayudará a que los pacientes cuenten con un servicio integral cuando así lo requieran, sino que además no deban ir hacia Del Viso para ser atendidos. “La idea es facilitar lo más posible el acceso del vecino al diagnóstico, la evaluación y el tratamiento para evitar que se tenga que trasladar hacia Pilar o el Falcón en caso de un paciente pediátrico”, manifestó a Resumen Mariela Paz, actual responsable del área de Salud.

Este nuevo espacio tendrá guardia las 24 horas, la posibilidad de realizar estudios complementarios como ecografías y radiografías, y un laboratorio. Además, será la primera en tener una sala de internación. “Habrá diez camas iniciales para posibilitar una estadía corta en caso de que los pacientes sean observados en caso de necesitar tratamientos con medicamentos por vía endovenosa o requerir una internación corta para seguir su evolución”, sostuvo la funcionaria.

La intención será que quien se acerque “tenga todo lo necesario y se le ofrezca un servicio de guardia que permita una rápida llegada al diagnóstico”. Así, luego de una evaluación completa, podrá definir si el paciente está médicamente apto para ser dado de alta, debe quedar internado o necesita ser derivado para que pueda tener una atención más especializada.

“Las unidades de diagnóstico intermedio se idearon con una visión sociosanitaria, para asegurar la atención del médico generalista, el pediatra, la obstétrica y la enfermera vacunadora”, explicó Paz. Con la instalación de esta sala en Derqui, se completará la tercera unidad de diagnóstico intermedio –se estima que la cuarta será en la zona del río Luján, aunque sin fecha confirmada- tras haberse concretado refacciones en las dos que funcionan actualmente, ubicadas en Alberti y Villa Rosa.