Cuánto les costará a los pilarenses el armado del árbol navideño

Con las festividades a la vuelta de la esquina, ha llegado el momento del armado del árbol de Navidad y el Pesebre. El problema se encuentra en la cantidad de dinero que se debe gastar para poder comenzar con las decoraciones.

Los precios de los árboles, las luces, las decoraciones o las figuras del pesebre han aumentado desde las últimas fiestas y, para poder conseguir buenos precios, es necesario recorrer la ciudad. A pesar de que los comercios recién han comenzado a llenar el stock de elementos de decoración, ya hay un estimado de cuánto podría afectar al bolsillo de los pilarenses tener el hogar listo para Nochebuena.

Según lo relatado por los comerciantes a Diario Resumen, se han bajado los precios para que el impacto no sea tan fuerte en los consumidores. “Hay gente que está comprando desde noviembre y va adquiriendo de a poco. Compran dos o tres cosas por semana para no gastar en gran cantidad, para que no afecte desmedidamente”, afirmaron desde un local ubicado en Rivadavia. Además, aseveraron que intentaron mantener el precio del año pasado. “No queremos que la gente saque tanto de sus bolsillos, porque no están cobrando bien. No sabemos cómo pueden ser las ventas, es una incertidumbre”, dijeron.

En cuanto a los árboles, los precios oscilan entre los 75 y los 2 mil pesos, dependiendo del tamaño y el lugar de compra. Por ejemplo, en un comercio ubicado en Rivadavia el árbol más pequeño de 20 centímetros, puede conseguirse por 75 pesos. El de 30 centímetros, ronda los 95 pesos mientras que los de 50-60 centímetros tienen precios que varían entre los 200 y 500 pesos. Los cercanos a 1 metro se encuentran a 680 o 750 pesos. En otro comercio de la misma calle, Gift Market, los árboles navideños de 1 metro en color blanco están cerca de los 450 pesos, mientras que los de 1,50 metros 690. En caso de ser los típicos de color verde, rondan entre los 1350 y 1500 pesos.

Las esferas pueden encontrarse en diversos tamaños, diseños, colores y precios. En el local ubicado a la salida de la Terminal de colectivos, el pack de seis esferas simples cuesta 35 pesos, mientras que las que tienen glitter, salen 65. Además, se vende el tubo de 10 esferas a 45 pesos o cajas de adornos, con diversos motivos, a 95. En El Ático, cada esfera sale 15 pesos, mientras que el pack de seis con decoraciones cuesta 86.

En los comercios de la calle Rivadavia, hay más variedad de diseño, tamaños y precios. En Gift Market, van desde 25 pesos las dos esferas medianas, a entre 45 y 55 pesos el pack común de seis, a 95 pesos las decoradas con glitter. Además, hay cajas pre armadas de 24 adornos que cuestan 88 pesos y las esferas más pequeñas por 12 unidades, cuestan 50.

Las luces navideñas rondan los 120 pesos, aunque en la Terminal hay una promoción 2×1 permitiendo que el comprador lleve dos cajas de luces led por 100 y 160 pesos. Por otro lado, cada figura del pesebre cuesta entre 45 y 50 pesos. Los ya armados, según el tamaño oscilan entre los 155, 240 o 480 pesos.

Las grandes cadenas como Jumbo o Walmart, tienen descuentos del 40 por ciento o promociones 3×2: los árboles van desde los 110 a los 2.400 pesos, las esferas desde 70 a 360 (pack por 25, diversos tamaños) y las luces navideñas desde los 100 a los 350 pesos de acuerdo a la extensión.

Presupuesto del árbol navideño

De comprar en Jumbo, comprando lo mínimo, podría gastarse cerca de 650 pesos mientras que, en Walmart, el promedio sería de 850 pesos. En cuanto a Pilar Centro, adquiriendo los productos en diversos lugares y comprando lo más económico, el promedio del gasto oscilaría entre los 400 y los 600 pesos.