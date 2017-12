Las complicaciones por el pago de servicios encabezan la lista de reclamos vecinales

A través de los puestos de la Defensoría del Pueblo en barrios, los vecinos se acercan a realizar sus quejas y recibir asesoramiento. Hasta el momento, los mayores aumentos se registran en electricidad. Además, hay reclamos de PAMI e Incluir Salud.

Desde la Defensoría del Pueblo continúan acercando la gestión a los barrios, con el Centro de Promoción de Derechos, a través del cual reciben quejas, reclamos e incluso brindan asesoramiento jurídico gratuito a quienes lo necesiten. Desde el 2016 desde la Defensoría se encuentran desarrollando la actividad y, en este último tiempo, ya han visitado La Alborada, De Vicenzo y estarán en el barrio Los Cachorros. “Pilar tiene una gran extensión geográfica y pretender que todos los vecinos deban acercarse al centro para poder hacer valer sus derechos, nos parece complejo e injusto. Es por esto que, a través de los operativos, implementamos la descentralización que permite llevar los beneficios de la defensoría a los distintos barrios de cada localidad”, explicó a Diario Resumen Juan Pablo Trovatelli, Defensor del Pueblo.

Si bien aún no han realizado el relevamiento que será publicado el próximo 10 de diciembre, a modo de informe trimestral con sus respectivas estadísticas, Trovatelli anticipó que hasta el momento las quejas que más resuenan entre los vecinos están destinadas a los aumentos en los servicios de electricidad, agua y gas. “La tarifa de los servicios públicos y la complicación que tienen los vecinos a la hora de poder pagar encabeza el listado de reclamos”, dijo. Asimismo, aseguró que entre los tres servicios el que más aumentos registró es el suministro eléctrico, seguido por el gas y, por último, el agua. “El aumento más significativo fue el de la luz, pero también es el servicio más utilizado por casi la totalidad de los vecinos pilarenses. En cuanto al gas y agua, son pocas las localidades que lo tienen”, afirmó.

Juan Pablo Trovatelli aseguró que, si bien las tarifas son impuestas por el Gobierno Nacional, “se deben guardar parámetros de proporcionalidad” para no “vulnerar derechos”: “tenemos caminos administrativos y legales, para aquellos casos que no puede abonarlo y tramitamos planes de pagos, inspecciones de medidor si el vecino no considera que la factura representa el consumo que él tiene cotidianamente”.

En el listado total, también se registran pedidos de mejoramiento de infraestructura o construcción de la misma y vecinos que tienen PAMI o Incluir Salud, que no están recibiendo los medicamentos, prótesis, o turnos.