Para Federico Achával, el Municipio no vela por los intereses reales de los pilarenses

El edil explicó que desde el Poder Ejecutivo no hay políticas públicas que busquen la eficiencia de Pilar. Además, argumentó que son necesarios más procesos de participación ciudadana y un mayor “resguardo del bolsillo” de los vecinos.

En la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de mañana se tratarán temas como termoeléctricas, los límites entre Manuel Alberti y Del Viso, la creación de las cuatro nuevas localidades, el Presupuesto 2018 y la Ordenanza Fiscal y Tarifaria del 2018 y, el concejal Federico Achával ha fijado nuevamente qué postura tendrá para cada uno de estos puntos, los más resonantes de la sesión.

Sobre las termoeléctricas afirmó que continuarán acompañando a los vecinos. “Tienen una preocupación genuina por el medio ambiente y por la vida de sus hijos. Lo que nos están pidiendo es la suspensión, el contar con la información necesaria, con los resguardos ambientales básicos que es lo que propusimos en el pedido de resolución”, relató a Resumen. Sin embargo, no negó que se necesita el desarrollo en Pilar, pero “tomando las medidas pertinentes”.

En cuanto a la disputa de límites entre Manuel Alberti y Del Viso afirmó que es importante que exista un proceso de identidad el distrito. “Nos encontramos con una imposición por parte del Ejecutivo. Tiene que haber un proceso de participación ciudadana, una discusión entre vecinos para resolver el conflicto porque sino la letra muerta del Concejo no tendrá impacto sobre la sociedad”. Asimismo, apuntó que desde su perspectiva la decisión está siendo “apurada” para tratarse en el HCD y que “lejos de resolver el problema lo que hace es meterlo bajo la alfombra para que salga, pero no con el consenso de los vecinos sino con el interés particular de unos pocos”.

En la misma línea, comentó sobre las nuevas localidades: “Los nombres, las identidades, las formas de identificación no se resuelven de un día para el otro. Hoy la preocupación es la falta de infraestructura, cómo llegar a fin de mes, qué impacto tendrán las tarifarias y creo que los procesos de creación impuesta de localidades lo que hacen es alejar la identidad pilarense, de lo que realmente es”.

Sobre la Tarifaria 2018 dijo que afectará el bolsillo de la clase baja y media. “Queremos resguardar el bolsillo de todos, porque los aumentos pueden estar en el 45 por ciento. Lo que esto muestra es la ineficiencia de la gestión, no hay una política pública que busque crear un municipio eficiente”.

Por último, habló sobre su renuncia a la banca 2015-2019 para asumir el lugar que ganó en las elecciones de octubre. “Tomé la decisión de asumir la banca por la cual me votó en el 2017 el pueblo de Pilar. Nos votaron para que los representemos los próximos años en el HCD. No quieren más testimoniales, ni mentiras. Buscamos solucionarle los problemas, y seguiremos construyendo un proyecto político para 2019, porque somos una oposición seria que el día de mañana puede tocarnos hacernos cargo nuevamente del municipio”, concluyó el edil.

Los puntos más relevantes de la Sesión Extraordinaria

La sesión comenzará a las 8 de la mañana y, además de los límites, las nuevas localidades, las termoeléctricas y la Tarifaria, tratará el Presupuesto 2018, la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido, el acta de acuerdo para la implementación del Servicio Alimentario Escolar (SAE), el Plan de Desarrollo Ambiental y el Protocolo de Ayuda en Bares.

Además, se votarán diversos convenios, entre los cuales figuran las Prácticas profesionales con la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la colaboración con la Asociación Conciencia, con la Asociación de Estudios Internacionales de Lengua Inglesa y con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Además, se dictará el convenio específico para la implementación del Pan Nacional de Primera Infancia, la colaboración con la Asociación Civil Manos en Acción y la Asistencia y Cooperación con ANSES.