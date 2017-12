Tarifaria – Walter Roldán asegura que la solución es “la redistribución de la riqueza”

El referente de Sumemos Pilar expresó que es necesaria una “fiscalización eficiente” para evitar los incrementos desmedidos. Además, expresó sus dudas en cuanto a las posibles modificaciones de la tarifaria o el presupuesto.

El Proyecto de Ordenanza para la Tarifaria del 2018 se discutirá el jueves durante la sesión del Honorable Concejo Deliberante y contemplará los incrementos de la base contributiva, reformas en el ex ABL y aumentos de Seguridad e Higiene, entre otras cuestiones. Sin embargo, a pocos días de que se inicie el debate, las opiniones de desacuerdo empiezan a surgir.

Walter Roldán, referente del espacio político Sumemos Pilar, se ha mostrado en contra de los aumentos, asegurando que es necesaria una “fiscalización eficiente”. “Siempre hay que hacer ajustes, porque se vive en un contexto inflacionario. El Intendente debería considerar la situación que se vive en el país, que hubo aumentos, devaluaciones y el vecino ha perdido poder adquisitivo y de compra. Tendrían que haber elaborado, para ciertos tipos de tasas que influyen en las clases bajas o medias, el no ser tan exigentes con el incremento”, expresó Roldán a Diario Resumen

En relación a la situación que deberán enfrentar los comerciantes, comentó que desde abril “el país se ha parado en la actividad económica”, no solo en las ventas sino en diversas actividades que significaban grandes ingresos. “Un dato es que la tarifaria municipal del 2018, para los bancos o financieras, han puesto un aumento del 25 por ciento, cuando es el rubro que más dinero genera. Quizás se debería haber colocado un poco más de incremento en esas tasas y no en la de servicios generales, que es la ex ABL”, explicó el ex concejal y ex titular de la comisión de Hacienda en el HCD.

Para Roldán, la solución se encuentra en la “redistribución de la riqueza”, es decir que todos paguen de forma proporcional a lo que recaudan: “En cuanto a lo que es ajuste de tasas, atacar de manera progresiva. Es decir, armar una base imponible en la cual el que más gane, el que mayor patrimonio tenga o rentabilidad, pague un poco más, mientras que el que menos tiene, pueda abonar menor cantidad”.

Desde su punto de vista, desde el Municipio y el Concejo, deberían hacer llegar la preocupación de los aumentos indiscriminados al Presidente, que desde el 2015 hasta ahora han superado el 1500 por ciento según mencionó. Por último, afirmó que el Intendente “no ha abierto el juego” hacia todos los bloques que conforman el HCD: “Ducoté no se reunió con todos los concejales para explicar o consensuar la tarifaria impositiva o el presupuesto. No creo haya modificaciones, no ha dado un juego libre”.