De Paoli dirigirá su primer partido al frente de Real Pilar

El nuevo entrenador hará su debut al frente del monarca este viernes a partir de las 17, cuando reciba a Lugano en el Carlos Barraza por la 15º fecha del torneo de Primera División “D”.

El interinato de Julio Compagnoni al frente del primer equipo, asumido tras la salida de Roberto Romano, terminó después de la victoria conseguida el domingo ante Argentino de Merlo en condición de visitante, y ahora le toca el turno a Rodolfo De Paoli de hacerse cargo de un plantel que después del éxito del fin de semana, se encuentra en una condición anímica inmejorable para encarar la lucha que lleva a cabo esta temporada por la permanencia en la categoría.

El entrenador comenzará a realizar sus labores a cargo del elenco pilarense hoy , cuando se presente ante los jugadores y luego lleve a cabo su primer entrenamiento al frente del monarca. El relator arribará al equipo luego de tener una estadía en el extranjero, dentro de la cual participó de la conducción del sorteo del Mundial de Rusia del próximo año para TyC Sports. Además, tuvo la oportunidad de ir a Manchester a visitar a Josep Guardiola con quien mantuvo una extensa charla sobre fútbol.

Este viernes, el monarca recibirá a Lugano en el estadio Carlos Barraza a partir de las 17 con arbitraje de Lucas Brumer. El conjunto pilarense se va a medir con un rival que es complicado, pero al mismo tiempo muy discontinuo debido a que no logra alcanzar una regularidad, en lo que a victorias se refiere. En este certamen cosechó cuatro triunfos, cinco empates y la misma cantidad de derrotas que le permiten en la actualidad estar ocupando la novena posición de la tabla, el último puesto entre los equipos que se clasifican al reducido buscando un ascenso a la Primera C. Mientras que por su parte Real Pilar, que está disputando el primer año de su historia, por el momento no ve tan lejos la deseada permanencia en la categoría, ya que debido a los resultados que se ocasionaron en la última jornada, logró igualar a Centro Español en la tabla de los promedios y existe la posibilidad de que Claypole termine la fecha sumándose a estos equipos que comparten la última posición de cara al único descenso que entrega la divisional.