Se lanzó la Corriente Federal de Trabajadores de Pilar, “para frenar el ajuste”

Impulsada por distintos dirigentes sindicales, la nueva organización ya planifica varias actividades, plantándose como oposición a “la política económica del gobierno de Macri”.

Un grupo de dirigentes gremiales se ha unido para conformar en Pilar la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), movimiento que a nivel nacional funciona desde agosto de 2016. “La situación de los trabajadores es cada vez más complicada, y en Pilar necesitamos un espacio que no tenga ningún tipo de condicionamiento para protestar contra las políticas económicas del gobierno, e intentar frenar el ajuste” dijo a Resumen Jesús Humaño, ex secretario general de la CTA Pilar.

El lanzamiento oficial de la CFT Pilar fue el viernes pasado en la sede de La Bancaria. Participaron del encuentro, además de Humaño y el titular de La Bancaria, Daniel García, Rubén Yoquet (CONAT/SOEME), los docentes Hugo Cánepa, Osvaldo Torres y Fabián González, el referente de derechos humanos Osvaldo Martínez, y Luis Leguizamón (Plásticos).

“Somos enemigos de este gobierno por la matriz económica que está aplicando para favorecer únicamente a los ricos. Los trabajadores que se sientan llamados a integrarse a este espacio no necesitan el permiso de ningún secretario general, ya que como su nombre lo indica, es una corriente federal de trabajadores, el espacio está abierto a todos los que quieran integrar una herramienta que sea oposición al gobierno, junto a los movimientos sociales y las organizaciones políticas” enfatizó Humaño, al tiempo que destacó que “se está visualizando un polo importante de construcción gremial como oposición a la política económica del gobierno de Macri”.

Para los próximos días, desde la Corriente Federal preparan una charla sobre la reforma laboral, donde hablarán dirigentes gremiales y abogados laboralistas para explicar punto por punto los detalles del proyecto. Además, se impartirán capacitaciones sobre formación sindical.

“Los trabajadores nos hacen consultas cuando tienen conflictos en el Parque Industrial. Los empresarios realizan despidos, que se incrementarán con la reforma laboral, la mayoría con la excusa de estar bajo una crisis. Pero no cumplen con la ley, desde diciembre de 2015 se olvidaron de pedir los preventivos de crisis parece, y la empresa no puede de buenas a primeras echar a más del 10 por ciento del personal, ni modificar las condiciones de trabajo. Los sindicatos con personería tienen la facultad de pedir que las empresas abran los libros, ¿cuántos lo hacen?” expuso Humaño.

Paso al costado

Por otro lado, Jesús Humaño anunció que dejó de ser el secretario general de Fetia y la CTA Pilar, cargo que ahora ocupa Juan Carey. “He renunciado porque no se podía desarrollar esta libertad de pronunciamiento contra el macrismo. Yo soy un militante sindical que no tiene ningún tipo de condicionamiento, sugerí medidas para subsanar cuestiones a nivel local y al ver condicionamientos he decidido irme”.