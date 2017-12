Conflictos en la empresa SoyEnergy por despidos

Desde el Sindicato de Químicos afirman que se debe a que recientemente se habían afiliado al gremio y no creen haya posibilidades de conciliación obligatoria. “La figura de cambio es el trabajador”, dijo Sergio González, secretario del gremio.

El pasado viernes se registraron dos despidos en la empresa SoyEnergy, de la localidad de Villa Astolfi, por lo cual ayer los trabajadores en conjunto con el Sindicato Químico pilarense, decidieron obstruir el paso a la planta. “Estamos en plena lucha, los despidos entendemos que fueron por afiliarse al gremio y lo tomamos como una práctica desleal por parte de la empresa, incluso estaban en negro” expresó a Resumen Sergio González, secretario general del sindicato.

Los trabajadores llevaron a cabo una asamblea delante de las puertas de la compañía, ubicada en Lago Nahuel Huapi, para buscar la reincorporación “o el pago de los aportes, la obra social y todo lo que se les debe”. Asimismo, González afirmó que desde su punto de vista “está complicada la situación, los empresarios tienen luz verde para hacer lo que quieren. La figura de cambio, es el trabajador”.

González no se ha mostrado confiado en que desde el Ministerio de Trabajo pueda dictarse una audiencia con la compañía para resolver la situación porque “la bajada de línea de Provincia es no dictar conciliaciones obligatorias”. “Hoy no tenemos el ente al que recurrir, que es intermediario ante los conflictos, porque la conciliación es una herramienta importante para que el empleador entienda que se puede revertir la situación, pero no está”.

“La mayoría de las empresas que representamos tienen trabajadores muy unidos al punto de que sienten que, si tocan a uno, tocan a todos. El miedo de más despidos siempre está, pero seguiremos luchando”, concluyó González.