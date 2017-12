Juan Pablo Ghiglione: “El grupo y la institución merecían la victoria”

Real Pilar derrotó por 1 a 0 a Argentino de Merlo en condición de visitante por la 14º fecha del Torneo de Primera División D, y terminó con una racha de siete partidos sin victorias. El arquero albinegro analizó el triunfo.

Real Pilar que venía arrastrando una serie de malos resultados viajó el domingo a Merlo con muchas ganas de darle fin a esta sequía, visitando a uno de los equipos que se presenta como protagonista de la competición y consiguiendo finalmente tres puntos importantísimos que lo acercan a la posibilidad de salvarse del descenso.

Su arquero Juan Pablo Ghiglione dialogó con Diario Resumen y expreso la alegría que le dejó la victoria que según él, se la merecía tanto el grupo como la institución. “Estoy muy contento porque creo que se lo merecía el grupo y esta institución. Una victoria tan importante de visitante y contra uno de los equipos protagonistas del campeonato”, señaló.

El equipo pilarense dominó la posesión del balón en la primera etapa, proponiendo mucho juego en el campo rival, pero sin lograr llegar con peligro al arco. El trámite se le facilitó a los dirigidos por Julio Compagnoni, cuando a los 33 minutos fue expulsado un jugador de Argentino de Merlo por una falta infantil.

El gol del monarca iba a llegar de manera temprana en la segunda etapa a través de Ivo Villarreal, que a los cuatro minutos iba a capturar un centro frontal al área y con un derechazo bajo batía al arquero. Según Ghiglione, el equipo se llevó la victoria debido a la inteligencia con la que llevó a cabo su juego y a que el equipo no se apuró luego de la temprana expulsión de un jugador rival. “Creo que fuimos inteligentes y manejamos la pelota y los tiempos del partido con once, y después de la expulsión seguimos igual, no nos apuramos y como habíamos practicado en la semana terminamos jugando con la desesperación de ellos”.

La anotación les iba a permitir a los de Compagnoni tomar el control definitivo del juego a pesar de que el arquero se iba a convertir en una de las figuras del encuentro tras varias intervenciones muy significativas que le permitieron al equipo dar el golpe en Merlo. Sobre su actuación el portero dijo que era esperable que el rival avance en el final del partido, y resaltó la labor realizada por sus compañeros en la defensa. “El primer tiempo fue muy tranquilo porque ellos prácticamente no nos llegaron. Después en el final era lógico que se nos vengan porque ellos están peleando el campeonato. Fue muy importante el trabajo que hicieron los defensores en la victoria porque ellos desgastaron al rival y provocaron que lleguen cansados y con poco resto a pisar el área y no traigan peligro”.

Esta victoria es muy importante desde el punto de vista anímico para la institución de Pilar que se está estrenando en la categoría. “Esta victoria nos demostró que le podemos ganar a cualquiera y en cualquier cancha, que dependemos solamente de nosotros y es muy importante en lo anímico”, indicó Ghiglione. El arquero se refirió también al hecho de que, a diferencia de los demás equipos, este sea un grupo completamente nuevo. “El nuestro es un equipo muy nuevo con muchos debuts y lleva mucho tiempo conformar un grupo, pero estoy contento porque en el último partido este plantel mostró carácter y madurez. Intentaremos adaptarnos lo más fácil y rápido posible para arrancar de la mejor manera posible el próximo año”, manifestó.

Ghiglione se refirió a la dura lucha que lleva adelante el equipo con el descenso, que este año a diferencia de torneos anteriores tiene a varios equipos disputándose no perder la categoría: “Es una lucha fea pero hoy nos toca vivirla, hay que seguir metiéndole porque dependemos de nosotros mismos. Tenemos que seguir sumando la mayor cantidad de puntos y ponernos objetivos altos para dejar de pensar en eso”.

La próxima fecha el conjunto pilarense estará recibiendo en el estadio Carlos Barraza a Lugano, para seguir sumando unidades que le permitan seguir soñando con permanecer en la categoría.