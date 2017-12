Abrojal – Maicol Rodríguez: “La clave del partido está por la derecha”

Abrojal derrotó por 3 a 2 a Santa Brígida el sábado de local y se clasificó para jugar el repechaje buscando el ascenso a Primera A de la Liga Escobarense frente Sportivo Pilar.

El verde consiguió el sábado una victoria importantísima en su anhelo por regresar a la máxima categoría de la Liga Escobarense de Fútbol, venció a Santa Brígida por 3 a 2 con dos goles de Nicolás Zárate y uno de Maicol Rodríguez. Este último, dialogó con Resumen sobre la victoria del día sábado y dijo que, a pesar de haber comenzado algo distraídos en pasajes del primer tiempo, en general lograron dominar gran parte del encuentro.

“En el primer tiempo fue un partido complicado, después de que convertimos el primer gol nos dormimos y fue ahí donde nos empataron. En el segundo tiempo ya entramos concentrados y dominamos el juego en todo momento”, sostuvo.

El autor de uno de los goles expresó la alegría que sintió cuando la pelota batió al arquero y se metió en el arco rival. “Sentí una alegría enorme, mis compañeros me decían que cuando reciba la pelota esté tranquilo y no me apure, por suerte no me apuré cuando recibí el centro, le metí un derechazo y me fui a festejar”, contó.

El rival que le tocó en el repechaje a Abrojal es Sportivo Pilar, que viene de ocupar el onceavo puesto en la Primera A. El jugador del verde manifiesta no haber enfrentado nunca a Sportivo, pero se muestra confiado en que pueden quedarse con la victoria. “La verdad es que no te puedo hablar de Sportivo Pilar porque nunca me enfrenté con ellos, pero te puedo decir que estoy muy confiado en conseguir el ascenso”, dijo.

“La clave del partido está por la derecha”, bromea Rodríguez haciendo alusión a la posición que ocupa en el campo de juego, y opinó que si mantienen el nivel demostrado en el campo van a salir victoriosos. “Si hacemos el próximo partido lo que hicimos contra Santa Brígida nos vamos a llevar la victoria”, subrayó.

Por último, Maicol no cree que existan diferencias entre los dos equipos por más que se encuentren disputando categorías distintas. “No creo que haya una gran diferencia entre la A y la B, creo que somos equipos parecidos. Vamos a ver qué pasa cuando nos enfrentemos”, concluyó.

La promoción comenzará este fin de semana, se jugará a partido de ida y vuelta y en caso de que exista igualdad se definirá a través de una serie de penales.