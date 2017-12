“Derribemos Mitos”: la campaña del Municipio que generó controversia

La tipografía en los carteles generó rechazo porque solo permitía leer las leyendas, pero no la explicación del mito. “No creemos que esas frases son lo correcto, por eso hacemos la campaña”, dijo Luciana Ruíz.

“Derribemos Mitos” fue lanzada el 25 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a tan solo una semana de su inicio ya ha generado controversias. La polémica en cuanto a la iniciativa se generó luego de la aparición de unos afiches en la vía pública que rezaban frases como “Si le pega y ella se queda, es porque le gusta” y “Si salen con esas polleritas después no se quejes”, haciendo referencia al pensamiento que está impuesto en muchos sectores de la sociedad.

Sin embargo, los carteles colocados en las calles generaron disconformidad entre los peatones que al verlos solo observaron resaltadas aquellas leyendas ya que la tipografía utilizada era de mayor tamaño que la que rezaba el propósito de la campaña: derribar mitos. “El objetivo fue que generara controversia, que se hablara del tema, que se discutiera. Salimos con una campaña fuerte, lo entendemos, pero iniciamos un debate. No creemos que esas frases son lo correcto, por eso en otras plataformas están explicados esos mismos mitos. Si, puede ser que haya quedado más pequeña la letra pero es una campaña compuesta por muchos materiales”, explicó a Diario Resumen, Lucia Ruíz, Directora de Género y Diversidad Sexual. Además, expresó que la campaña durará seis meses y está conformada por spots para televisión y radio, carteles para redes y medios de comunicación, material impreso y web.

“Queremos llevar tranquilidad, porque el municipio no piensa eso que se lee en los carteles, por eso hicimos la campaña”, afirmó. Asimismo vio como positiva las reacciones de rechazo del pueblo ante las leyendas “porque eso muestra cómo somos en la sociedad, que estamos creciendo”. “Hace 20 años, no hubiese habido reacción y dentro de todo, es positivo que hoy genere disconformidad leer esas cosas. No inventamos esas cosas, surgen del trabajo, de los talleres y las tomamos. Hay más mitos que lanzaremos de acá al 8 de marzo, con las explicaciones correspondientes”, expresó.

El avance de concientización

Durante el 2016, fueron cerca de 1.600 las mujeres que se acercaron a la dirección pro situaciones “de violencia de primera vez”. Durante el 2017, ya existieron más de 1.800 consultas. El trabajo de promoción y prevención, pasó de mil personas en 2016 a más de 3 mil en 2017 de los distintos espacios que los han convocado para dar talleres.