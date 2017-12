Se sortearon los fixtures de los torneos de la URBA de 2018

Los equipos bonaerenses ya conocen como será su grilla el año próximo donde los pilarenses harán su inicio el 7 de abril mientras que el Top 12 comenzará el 28 del mismo mes.

Ya se dieron a conocer los fixtures correspondientes a los Torneos de División Superior del Campeonato de la Unión de Rugby de Buenos Aires que incluyen al Urba Top 12, el cual tendrá su inicio el 28 de abril, y los torneos de Primera División (A, B y C) que arrancarán el 7 de abril. Todos los encuentros tendrán la misma hora de inicio y será a las 15.30.

Hindú, el campeón vigente del Top 12 de la URBA, abrirá el certamen visitando a San Martin uno de los conjuntos recién ascendidos de la Primera División A, mientras que Alumni que viene de caer en la final estará recibiendo a Regatas de Bella Vista. En otro de los partidos más interesantes del inicio del campeonato, CASI se estará enfrentando con CUBA en San Isidro. El resto de la jornada estará compuesta por los siguientes encuentros: Newman vs Lomas Athletic, Belgrano Athletic vs SIC, y por último San Luis vs Pucará.

La primera fecha de la Primera División A tendrá como protagonista pilarense a la Deportiva Francesa quién debutará visitando a Mariano Moreno con el anhelo de volver a disputar la máxima categoría, en una divisional en la que se destaca como plato fuerte el partido entre Atlético del Rosario y Los Tilos. Los partidos que completarán la sesión inicial son San Carlos vs Curupayti, Olivos vs San Albano, Universitario de La Plata vs Pueyrredón, Liceo Naval vs La Plata, y cerrando Buenos Aires se cruzará con Banco Nación.

Dos equipos pilarenses como Champagnat y San Patricio formarán parte de la Primera División B, los cuales al igual que Deportiva Francesa estarán abriendo su participación en el torneo en condición de visitante enfrentando a SITAS de El Palomar y al Club Delta de Tigre, respectivamente. El choque entre ambos se producirá en la sexta fecha donde el albiazul hará las veces de local. La primera entrega concluirá con los enfrentamientos mencionados a continuación. Don Bosco vs Los Matreros, San Fernando vs Liceo Militar, Gimnasia y Esgrima vs San Cirano, Universitario de Quilmes vs Hurling y Manuel Belgrano vs Ciudad de Buenos Aires.