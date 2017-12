La semana que viene inaugurarán el primer tramo semipeatonal de la calle Rivadavia

Aún faltan algunos detalles como la colocación de baldosas, rejas y soterramiento de la red eléctrica. Guillermo Iglesias, Secretario de Obras Públicas confirmó que los primeros días de diciembre se inaugurará y el segundo tramo empezaría en enero.

Luego de cuatro largos meses de espera, en el transcurso de la semana que viene se inaugurará el primer tramo de la semipeatonal en la calle Rivadavia, entre Moreno y Fermín Gamboa. Si bien cuando comenzaron las obras el 19 de julio fue anunciado que se tardaría aproximadamente un mes y medio en culminar el primer tramo, los retrasos fueron inminentes y provocaron malestar entre los vecinos.

A principios de noviembre el secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias se había mostrado confiado en que a fines de noviembre podría estar finalizada la primera cuadra, pero aún faltan los últimos detalles, por lo que habrá que esperar unos días más. “La semana que viene estará finalizada, estuvimos revisándola el miércoles y realizando algunas correcciones. Queremos que al inaugurarla no solo esté linda, sino sin ningún problema. Calculamos que no habrá inconvenientes y durante la semana, estará habilitada”, expresó Guillermo Iglesias a Diario Resumen.

Asimismo, explicó que además de la limpieza de la zona, en donde han estado trabajando numerosos empleados, quedan otras cuestiones por resolver. “Son pequeñas cosas. El inspector de la obra realizó un informe y estamos tratándolos. Están terminando de colocar las baldosas, corregimos el tema de las rejas que a pesar de haberlas colocado anteriormente, al otro día no estaban, por eso estamos organizando un sistema para que no vuelva a ocurrir. El soterramiento de la red eléctrica, no se ha hecho, pero se ha dejado todo preparado para realizarlo. Lo demás, son cuestiones de prolijidad”, afirmó.

Desde sus comienzos las tareas han generado controversias en los comerciantes que, en su gran mayoría, se habían visto perjudicados por los retrasos que la peatonalización que les había sido informado tardaría tan solo 45 días. “Las ventas cayeron mucho”, “la gente no puede ingresar a los locales”, “llega un momento que fastidia” o “no nos está beneficiando en nada”, eran algunas de las frases que más resonaron entre los comerciantes durante el diálogo con Resumen. Ahora, se encuentran ansiosos y expectantes por la inauguración que, confían, dará más circulación de gente en la zona.

“Entendimos siempre los reclamos, pero hubo cosas que influyeron, como las lluvias copiosas y retrasaron el trabajo. Son eventos que no podíamos prever. Por otro lado, el soterramiento de los servicios requería un trabajo de ingeniería, coordinando las diferentes empresas para que no haya problemas”, remarcó Iglesias. De la misma forma, se mostró confiado en que el proyecto beneficiará a los comerciantes y los peatones, pero que son los mismos usuarios quienes juzgarán el funcionamiento.

El segundo tramo

Tal como fue anunciado en la primera quincena de noviembre, el segundo tramo se comenzará a realizar en 2019 “para no interferir con las festividades ya que impactaríamos muy negativamente sobre los comercios”.

“En enero se empezará, estamos en el proceso de licitación con los pliegos en Nación para su aprobación. Calculamos que en diciembre se licitará y en enero esté adjudicada y se pueda comenzar”, aventuró el funcionario.