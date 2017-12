Real Pilar buscará terminar con la extensa racha negativa

El monarca se enfrentará el domingo con Argentino de Merlo en condición de visitante por la décimo cuarta fecha del torneo de la Primera D, con la intención de escaparle a la zona roja.

Real Pilar estará enfrentándose con Argentino de Merlo en condición de visitante el domingo a las 17 por la fecha 14 del torneo de Primera D del fútbol argentino con arbitraje de Edgardo Kopanchuk.

El monarca tratará de frenar la racha negativa de siete partidos en los que no se pudo encontrar con la victoria y en los cuales cosecha cuatro empates y tres derrotas. De conseguir una victoria en su visita a Argentino de Merlo y Centro Español no logre obtener los tres puntos en su excursión de mañana a Muñiz, saldrá provisoriamente de la zona roja de los promedios sumergiendo en la misma al conjunto gallego. Por su parte, la Academia del Oeste viene realizando un gran torneo con ocho victorias, dos empates y tres derrotas, una de ellas obtenida el último fin de semana en cancha de Argentino de Rosario, motivo en el que la escuadra de Pilar sostiene sus esperanzas. Estos resultados lo ubican a Argentino en la segunda colocación de la tabla de posiciones tan solo a un punto del líder Victoriano Arenas.

El director técnico de la institución pilarense, Julio Compagnoni, sigue en la búsqueda del equipo titular que todavía no ha podido encontrar por lo que no se sabe a ciencia cierta quienes integrarán el once que saldrá a la cancha el domingo.

Hoy darán inicio a la jornada Lugano vs Argentino de Rosario junto con el ya mencionado Muñiz vs Centro Español, el domingo Juventud Unida vs General Lamadrid acompañarán al partido del monarca, mientras que el lunes será el turno de Deportivo Paraguayo vs Claypole, la fecha terminará el martes con tres partidos, Victoriano Arenas vs Liniers, Puerto Nuevo vs Atlas y Yupanqui vs Central Ballester.