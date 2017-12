Abrojal quiere jugar la Promoción por el ascenso

Se juega la última fecha de la “B” y el Verde recibe al líder Santa Brígida. Si gana no dependerá de nadie y se clasificará para disputar una Promoción por el ascenso a la “A”. Si empata o pierde, deberá esperar el resultado de José C. Paz.

Este fin de semana llegará a su fin el extenso campeonato de la Liga Escobarense de Fútbol con la disputa de la 30° y última fecha de la Primera “B” a la que solo le resta develar el segundo elenco clasificado para la Promoción por un ascenso a la “A”.

Como ha venido ocurriendo desde hace un mes, los partidos de Sub 20 se abrirán a las 14.30 y los de primera división tendrán pitazo inicial a las 17.

Hasta el momento, Santa Brígida y La Sonia ya se aseguraron los dos primeros lugares (queda por resolver al campeón) y los ascensos directos, en tanto para una de las promociones ya tiene reservado su lugar la escuadra de La Catedral, que incluso ya sabe que enfrentará a Flecha Azul en esa instancia.

Para el otro lugar de la Promoción hay dos candidatos: Abrojal (55 puntos) y Deportivo José C. Paz (53). Y el Verde, pese a que llega en ventaja, no la tiene sencilla. Es que deberá medirse como local frente al líder Santa Brígida, que aún no tiene asegurada la corona.

Abrojal depende de sí mismo y si gana se meterá en el choque con Sportivo por un lugar en la “A” en 2018 pero si empata o pierde y Deportivo José C. Paz le gana al colista Grand Bourg (el peor equipo del certamen) clasificará la formación paceña. Este último partido irá en la cancha de Malvinas.

El escolta La Sonia será visitante de Escobar FC en el Polideportivo de Ingeniero Maschwitz. Si gana ese partido y Santa Brígida pierde ante Abrojal, La Sonia será campeón de la “B”.

Mañana también se enfrentarán Manzanares-San Alejo en la cancha de Sportivo, La Catedral-Argentinos de Del Viso y Sportivo Escobar-Don Torcuato. La acción se completará el domingo con América-Benavídez en el estadio de La Sonia, quedando libre Toro.