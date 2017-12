Verónica Lugo: “En el partido de vuelta vamos a estar mejor”

La jugadora de Derqui relató sus sensaciones luego de la victoria 48 a 35 sobre Arenal en Maschwitz por la semifinal de ida de la Asociación de Básquet de Zárate-Campana.

Verónica Lugo fue la máxima anotadora de la victoria de las rojinegras contra Deportivo Arenal, por el encuentro de la Zárate Campana que terminó en 48 a 35. Dieciséis puntos durante la noche la llevaron a ser la referente del partido, por eso mismo brindó su visión acerca del gran encuentro, parejo en un principio y que terminó de definirse en el último cuarto.

“Fue un partido difícil ante un rival complicado que lo terminamos ganando porque a ellas les falta más competencia y nosotros tenemos más banco”, relató la protagonista en diálogo con Resumen. No obstante, Lugo hizo referencia a que el equipo se hizo fuerte en una zona determinada y ese fue el principal motivo de la victoria. “Los puntos altos estuvieron en la zona del pivot, rompiendo la zona jugando mucha bola interior por alto y bajo, y en la movilidad de la pelota que me encontró muchas veces libre e hizo que termine siendo la máxima anotadora del equipo”, manifestó.

Las derquinas sacaron una ventaja de trece puntos que las ubica en mejor posición de cara al partido revancha del domingo a las 20 en condición de local, pero para Verónica esta diferencia no va a influir en mucho.

“Es importante haber ganado pero la idea era sacar una mayor ventaja porque trece puntos en básquet no es nada, así que el domingo va a ser como empezar de nuevo”. De cara al partido de vuelta se encuentran confiadas en que el desempeño del equipo va a ser mejor debido a que esperan contar con la presencia de su entrenador Juan Pablo Michaud quién no pudo asistir al partido de ida. “Vamos a estar mejor en la vuelta porque nuestro técnico no pudo asistir al primer partido y con una ayuda técnica vamos a mejorar mucho”, señaló.

Las Rojinegras se encuentran muy cerca de la obtención del bicampeonato en el Torneo de Primera División Femenino de la Asociación de Básquet de Zárate-Campana, título que será de suma importancia para Lugo, aunque la misma asegura que le gustaría que existieran más equipos para que la competencia sea más entretenida. “Sería algo importante obtener el bicampeonato, pero me gustaría que haya más equipos porque este año éramos solo cuatro, quizás estaría bueno que el año que viene sean más”, concluyó.