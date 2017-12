Los chicos de Muni Pilar sumaron fuerte y suben en la tabla

Ganaron cuatro de cinco partidos frente al duro La Patriada, afirmaron la levantada y se ilusionan con la permanencia en el nivel “C”.

Como viene ocurriendo en las últimas semanas, la tira masculina de la Escuela Municipal de Vóley volvió a sumar fuerte en el marco de la 13° fecha de la zona Descenso del nivel “C” de la Federación Metropolitana.

Como locales en el gimnasio del Instituto Almafuerte, los dirigidos por los profesores Andrés Ligorria, Mariano Cecchi y Arturo Carey ganaron en cuatro de los cinco enfrentamientos frente a La Patriada de Florencio Varela, sumaron fuerte para la general y se ilusionan con lograr la permanencia.

La exitosa jornada pilarense se inició con la buena presentación de los Mini, quienes semana a semana exhiben su buen nivel y su crecimiento deportivo, y continuó con los chicos de la Sub 13, quienes ganaron los puntos sin necesidad de saltar a la cancha para continuar liderando la tabla junto a otros seis elencos.

Luego llegó el turno del Sub 15, que no tuvo contemplaciones con el visitante y lo apabulló por 3 a 0 con parciales de 25-19, 25-13 y 25-20 para quedar 6° en la tabla y profundizar su levantada.

El duelo más emocionante de la jornada fue el de la divisional Sub 17, que se saldó por un ajustado 3 a 2 en favor de los pilarenses, que se mantienen 7° en su tabla. Los parciales del compromiso fueron 19-25, 25-23, 25-23, 15-25 y 15-12 en el tie break final.

El póker de victorias de Muni Pilar se completó con la conseguida por el Sub 19, que ganó 3 a 1 luego de dar vuelta un inicio adverso. Los parciales fueron 23-25, 25-21, 25-17 y 25-16. Ahora, este elenco tricolor se coloca 5° en su tabla.

Los que sorpresivamente no pudieron ganar fueron los muchachos del Sub 21, quienes cayeron 3 a 1 y cedieron el liderazgo de la tabla. El triunfo visitante se dio con parciales de 25-15, 26-28, 28-26 y 25-22.

Tras esta fecha, la tabla general es liderada por Casañas con 133 puntos, escoltado por Afalp con 130 y tercero aparece Glorias Argentinas con 129. Muni Pilar quedó 6° con 122 unidades y por la última fecha deberá visitar el sábado al colista Country a partir de las 10.

Visitante

Por la 13° fecha de la zona Campeonato del nivel “E” metropolitano, la tira femenina de Muni Pilar jugó en la cancha del Club Atlético Francisco Álvarez (CAFA), donde a pesar de exhibir buenos rendimientos no pudo sumar victorias.

Las dueñas de casa vencieron 2-1 (25-12, 21-25 y 15-9) en Sub 13, repitieron, pero 3-0 (18-13, 18-7 y 18-14) en el Sub 15 y completaron la primera parte de la jornada con el ajustado éxito del Sub 17 por 3 a 2. En este caso los parciales fueron 18-14, 7-18, 13-18, 18-15 y 15-13.

CAFA completó su cartón lleno venciendo 3-0 en Sub 19 (18-4, 18-12 y 18-10) y en Sub 21 (18-9, 19-17 y 18-13).

Cuando resta solo una fecha para terminar el certamen, la tabla de esta zona es liderada por Florida con 141 puntos, segundo aparece Teléfonos con 128 y el podio lo completa Tortuguitas con 121. Muni Pilar, que cerrará su temporada recibiendo el sábado a Defensores de Hurlingham, es 6° con 77 unidades.