Achával y Nardini contra el arancelamiento en el sistema de salud

El referente de Unidad Ciudadana se reunió con el mandatario de Malvinas Argentinas y se refirieron a la idea de Ducoté de cobrar a foráneos por los servicios de sanidad. Además, celebraron la unión del peronismo en Pilar.

El concejal y referente de Unidad Ciudadana Federico Achával, se reunió con el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, para dialogar respecto de los distintos temas de la actualidad, como el PJ y la cobrabilidad dentro del sistema de salud local.

Al respecto del planteo del intendente Nicolás Ducoté de implementar el arancelamiento de la salud entre municipios, Nardini advirtió: “¿De qué manera van a implementar el cobro entre municipios? No queda claro a qué apunta, ni cómo van a llevar a cabo este sistema en Pilar. Esto afecta a todos y no creo que sea un tema que se deba decidir sin dialogar con otros municipios. En Malvinas se atienden a muchos vecinos de Pilar con casos de alta complejidad y nuestra intención no es cobrarle al municipio”.

En tanto, Achával señaló que “lo primero que hay que tener en claro es que para nosotros la salud es un derecho y no un costo. Una inversión y no un gasto. Para nosotros debe ser libre y gratuita y de acceso irrestricto”. Y aseguró: “El sistema de salud de Pilar está muy mal administrado. Antes que ponerse a recaudar, el Intendente debe poner en orden y administrar bien el actual sistema”.

Por otra parte, el Jefe Comunal de Malvinas destacó la unidad lograda en el peronismo pilarense, señalando que “en Pilar, el peronismo tiene una oportunidad histórica de reunir a todos los sectores y de renovarse para ser una oposición seria en el 2019”.

Asimismo, el edil local agregó que “el contexto político y social nos demanda que estemos unidos y que empecemos a discutir el peronismo que queremos de cara al futuro”, añadiendo que “debemos seguir trabajando para representar a todos los sectores que están siendo perjudicados por el modelo económico de Cambiemos”.