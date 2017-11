Entre 90 y 95 por ciento de adhesión al paro en las aulas pilarenses

“Le decimos no a la reforma laboral, la previsional y la tributaria” dijo Liliana Montiel, de Suteba. También apuntó contra la decisión de enviar a los niños de 3 años a los CDI por la falta de vacantes y pidió que se abra el diálogo con el gobierno.

La convocatoria al paro nacional al que llamó CTERA sumó entre un 90 y 95 por ciento de adhesión entre los docentes pilarenses. Además del paro educativo, se convocó a una nutrida movilización que, bajo el lema “no es reforma, es ajuste”, protestó contra las reformas que tiene en carpeta el gobierno nacional.

“Le decimos no a la reforma laboral, la previsional, la tributaria, y sobre todo repudiamos enérgicamente el ajuste salvaje que están sufriendo nuestros compañeros a partir de la pérdida del poder adquisitivo del salario y los tarifazos” comentó a Resumen Liliana Montiel, titular de Suteba Pilar.

Desde el distrito partieron hacia la movilización en Capital Federal tres micros, dos desde Pilar y uno de Astolfi, nucleando trabajadores enrolados en Suteba y la CTA. También hubo participación pilarense en la marcha de la mano de otras organizaciones, como el Movimiento Evita, y otros gremios educativos como SADOP. Por otro lado, mañana será la primera Mesa Técnica Salarial en La Plata, para empezar a discutir las paritarias del año que viene.

Polémica por las vacantes en jardines

Por otro lado, Montiel se refirió a la iniciativa del gobierno municipal para asegurar las vacantes para los niños de 4 y 5 años, en detrimento de los de 3, que serán enviados a Centros de Desarrollo Infantil. “Defendemos la escuela pública y el derecho a la educación de todos los niños del nivel inicial. Lo que están haciendo es una inscripción mentirosa, porque están haciendo listas de espera, pero solamente para los nenes de 4 y 5 años. Sabemos que hay una orden directa de las autoridades educativas que tiene que ver con la no inscripción de los chicos de 3 años porque quedarán en manos de los CDI, que son organismos municipales manejados por personas que no son docentes, lo cual no corresponde. Y tampoco se contempla a la totalidad de los nenes de 3 años” apuntó la titular de Suteba.

Asimismo, señaló que “si bien la ley habla de obligatoriedad para los nenes de 4 y 5 años, también se habla de la universalización del nivel inicial, y esto tiene que ver con los nenes de 3. Todo esto enmascara el problema real que es la falta de vacantes. El gobierno prometió más jardines, pero los que inauguró en Derqui fueron hechos en la gestión anterior”.

Piden diálogo

“Si nos pudiéramos sentar a dialogar, saldríamos a pelear juntos, con las autoridades educativas, exigiendo la creación de más jardines, más puestos de trabajo, las salas necesarias para todos los nenes del nivel inicial. En cambio, lo que hacen es tomar decisiones unilaterales que enmascaran la realidad” apuntó Montiel. Es que desde los sindicatos docentes reclaman que se convoque a reuniones de UEGD para debatir este y otros temas preocupantes, como el cierre de cursos en el nivel secundario.