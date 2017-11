Milla analiza su continuidad con Toyota en el 2018

El piloto que reside en La Lonja aun no tuvo diálogo con el equipo para hacer una temporada más. Aseguró que primero charlará con sus sponsors y luego tomará una decisión sobre su futuro.

Matías Milla no está conforme con el Corolla del Toyota Gazoo Racing Argentina y los rumores apuntan que en la próxima temporada del Súper TC2000 competirá para Renault.

“Estuve muy lejos, a 2 segundos de la punta durante todo el fin de semana”, le expresó el Soplete a Campeones, refiriéndose sobre el funcionamiento de su Toyota Corolla en el Súper TC2000. “Es la categoría más transparente que hay a nivel nacional y por eso es que cuesta tanto meterse en el top ten”, añadió.

No viene siendo un año fácil para el piloto que reside en La Lonja debido a los magros resultados junto al equipo Toyota Gazoo Racing Argentina. Ante esta situación, el Soplete sacó a la luz que aún no se ha reunido con el equipo para firmar su próxima temporada en la marca japonesa. Lo mismo había sucedido este año antes de arrancar con el calendario, finalmente todo se dio prácticamente sobre la marcha. “Todavía no hablé con la gente de Toyota y no me preguntaron si sigo. Hablaremos en Córdoba”, aseguró quien dejó bien en claro que la decisión vendrá de él y de la charla que tendrán con los sponsors en el lapso de aquí a la próxima y última fecha de la categoría a realizarse en Córdoba el 17 de diciembre.

Asimismo, en los últimos días apareció el rumor que aseguraba su arribo a Renault, la misma situación en la que se involucró a su compañero de equipo Gabriel Ponce de León. “Con mis sponsors nos tenemos que juntar a hablar y no sé si tengo el presupuesto para el año que viene. Quiero andar rápido, la verdad. Pero voy a pensar en mí, por primera vez en tantos años. Por eso no es ilógico que mi sponsor principal esté en charlas con Renault”, concluyó Milla, que se ubica 19º en el certamen.