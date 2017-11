La familia de Darío Cabrera pedirá la exhumación y una segunda autopsia

Aseguran que hubo malos manejos en la investigación y que las fuerzas policiales están intentando “tapar” lo que realmente ocurrió. Se presentaron en fiscalía para hacer el pedido e iniciar una demanda.

Las dudas sobre la muerte de Darío Cabrera no dejan de crecer en su familia luego de que el martes cerca de las 16, les fuera comunicado que su cuerpo se hallaba enterrado como NN luego de sufrir un accidente automovilístico el domingo 19 de noviembre, día de su desaparición.

Sin embargo, hay cuatro testigos que aseguran haber estado con Darío el lunes 20 y martes 21 de noviembre. “Hay denuncias de que lo vieron. La gente se acercó a la Comisaría a declarar que, no solo lo había visto, sino que habían viajado juntos en el tren y habían conversado. La gente no va a acercarse a hacer una denuncia de que lo vieron de no ser así, porque si lo que declararon es mentira, es falso testimonio”, comentó a Diario Resumen, Matías Cabrera, hermano de la víctima.

Para la familia de Darío la investigación no se llevó a cabo correctamente y aseguran que “algo raro hay, están intentando ocultar algo” porque las circunstancias son confusas. “Todo fue muy rápido, el sacarlo de la morgue, enterrarlo. No cierra. No coinciden datos, fechas, lugares y horarios”, aseveró.

El jueves 23 de noviembre les fue comunicado que había existido un accidente en Pacheco, pero los oficiales le aseguraron a la familia Cabrera que la descripción de la víctima y la edad no coincidían con Darío, sino con un joven de 18 o 19 años: “Si el accidente ocurrió, no fue el domingo y fueron otras circunstancias. La policía, la política o el dinero están tapando todo lo que ocurrió con mi hermano. Fue una muerte dudosa por la policía”.

La desgarradora noticia fue conocida una hora antes de la marcha pactada frente al Palacio Municipal por sus familiares. Según relató Matías Cabrera, llegaron a su hogar y lo trasladaron a la Comisaría, donde les comunicaron lo sucedido. “Se hizo presente María Esther Vidal, desde La Plata, que no se si tendrá relación con la gobernadora. Lo identificaron por las huellas dactilares y cuando pedimos ver el cuerpo, para ver si era Darío, nos dijeron que estaba enterrado. Nos mostraron fotos desde una computadora del cuerpo y, si, lo reconocimos así, a través de fotos”, relató en medio de la tristeza e indignación.

Hoy se hicieron presentes en fiscalía, para pedir la exhumación del cuerpo, una segunda autopsia y presentaron los cuatro testigos que lo vieron días previos a la muerte. Matías afirmó que iniciarán una investigación y demanda por el mal desempeño policial. “A pesar de los pedidos, no nos dieron las cámaras de seguridad para ver qué había pasado. Iba a José C. Paz, cómo llegó a Pacheco. No nos dieron documentación sobre el accidente, sobre el fallecimiento. No hay registros. Queremos saber qué pasó, queremos que mi hermano descanse en paz”, concluyó.