La búsqueda de Milagros Miño, desaparecida hace más de un mes, continúa

Milagros (13) es delgada, de tez morena, cabello castaño y ojos color marrón. Fue vista por última vez hace un mes y 10 días. Su tía, Griselda, aseguró que teme que su sobrina haya sido raptada. “Mi miedo es que la encuentren y esté sin vida”, dijo.

Milagros Carolina Miño, de 13 años, desapareció del hogar que compartía con su madre, sus hermanos y su padrastro en Villa Rosa, el pasado 18 de octubre en medio de una tormenta. Ha pasado un mes y diez días desde que Milagros fue vista por última vez y en su familia crece la desesperación.

La denuncia fue radicada por la madre tres semanas después, el 7 de noviembre, obligada por Griselda Miño, tía de Milagros y, desde ese momento, Griselda y su familia no ha dejado de buscar a la menor. “Estuvimos por todos lados, la policía si hay una pista, sale a buscarla. Fueron a Pablo Nogués porque dijeron que la habían visto en una casa con hombres de malvivir. No se sabe si está secuestrada, si la están obligando a realizar algún tipo de trabajo o qué ocurre”, dijo su tía, Griselda, a Diario Resumen.

Si bien en un primer momento admitió que en la vivienda de Milagros podrían existir tratos violentos de su madre y su padrastro, esto está siendo investigado por la justicia paralelamente a la desaparición. “Al padrastro lo ubicaron, prestó declaraciones y dijo que él no la ve hace cuatro meses. Su madre, solo se presentó para darle apoyo a él, pero no en las búsquedas. Quizás no esté relacionado, pero hay información de que había maltratos de su parte”, afirmó Griselda Miño.

El sábado realizaron una marcha “en silencio”, desde la Plaza 9 de Julio a la Comisaría de Villa Rosa donde les fue comunicado que las investigaciones continuarían hasta dar con la menor. “Queremos que se haga más conocido, que nos ayuden. Mi miedo es que no hay datos concretos y tengo miedo de que, como en otros casos, aparezca sin vida o la estén obligando a hacer cosas que no quiere, que esté forzada a algo. El más presente, es que la encuentren y esté sin vida, eso nos aterra”, concluyó.