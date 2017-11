Quieren impugnar la lista de Lizzie Wanger alegando diversas irregularidades

Desde la alternativa encabezada por Rosa Ledesma y compuesta por históricos del PJ pilarense, señalaron la falta de tiempo de afiliación al partido y el hecho de haber participado de las elecciones en representación de otro espacio.

La nueva interna dentro del Partido Justicialista suma otro capítulo, ya que la lista presentada por los históricos del partido fueron con todo contra los referentes del “nuevo” peronismo, ya que el pasado jueves 23 del corriente mes, presentaron un comunicado a las autoridades del PJ pidiendo la impugnación a candidatos de la lista encabezada por Lizzie Wanger por diferentes cuestiones.

“Esa lista está plagada de irregularidades”, indicó Rosa Ledesma, quien encabeza la otra opción dentro del Justicialismo. Asimismo, ejemplificó: “Muchos de sus candidatos fueron afiliados en el año 2016, cosa que se contradice con lo que demanda la Carta Orgánica, que reza en su artículo 64 que por lo menos, los candidatos deben cumplir con dos años de afiliación”.

En tanto, la referente peronista no dudó en dar nombres, como los de Romina Nogués, Manuel Torres, Federico García Caffi, Santiago Cannas, Daniel Grandoli, Rocío Herrera, Jorge Sotelo, Jorge Sebastián Pérez, Patricia García Blanco y Carlos Trillo; asegurando que “todos fueron afiliados y aparecen en padrón desde el año 2016, algo que no concuerda con la Carta Orgánica”. “Hay muchísimas irregularidades, pero nosotros estamos esperando y vamos a esperar porque confiamos en el Partido Justicialista, de que haga cumplir lo que dicta la Carta Orgánica”, añadió. Según Ledesma, la respuesta que esperan no debería demorarse más 48 horas, “por lo que en esta semana debería resolverse”.

Por otra parte, también destacaron otra incoherencia con lo que dicta la Carta Orgánica del PJ, que tiene que ver con que hay candidatos de esta nómina, que durante las últimas elecciones integraron listas de partidos enfrentando al Partido Justicialista. En este ítem, se encuentran Roxana Pombo, quien integró las filas de 1País, o bien “José Molina que representó a Unidad Ciudadana de Cristina Fernández de Kirchner; Fabián Pitronacci también con Unidad Ciudadana, al igual que Iván Giordano y Federico de Achával. No estuvieron incorporados al partido, y si vamos a hablar de su comportamiento como militantes y compañeros, no han cumplido para nada en lo más mínimo”, afirmó.

Finalmente, respecto de la alternativa que representa su propia lista, Ledesma concluyó: “Nosotros hemos presentado en tiempo y forma, los compañeros que componen la lista son todos antiguos, militantes de verdad que nunca han estado integrando otra lista que nos sea del Partido Justicialista. Por eso estamos muy tranquilos a la espera de la resolución del partido”.