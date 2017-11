Familiares y amigos de Darío Cabrera marcharán hacia la municipalidad

Su familia lo ha buscado sin descanso desde el momento en el que no regresó a su hogar, el pasado 19 de noviembre. Hoy marcharán, a las 17, para pedir un trabajo más activo de la policía y evitar que el caso “quede archivado”.

Hoy, familiares y amigos de Darío Cabrera, el hombre de 30 años desaparecido hace ya una semana, realizarán una marcha frente al Palacio Municipal para reclamar que las autoridades policiales trabajen más activamente en la búsqueda. Darío es de Villa Astolfi y fue visto por última vez el domingo 19 de noviembre, cuando se dirigía a José C. Paz a comprar mercadería. Desde ese momento, ya nada se supo de su paradero.

“Sabemos que discutió con la novia y ella, el mismo día sin decir nada se fue a Mar del Plata. Creemos que ella tiene algo que ver, que sabe más de lo que nos dice, nos esconde algo. Ella tiene algo que ver con la desaparición de mi hermano”, explicó Matías Cabrera, hermano de Darío, durante las primeras horas de la desaparición. Asimismo, dijo que su hermano no había llevado más que la SUBE, el teléfono cuya última conexión fue el lunes a las 12.40 y el dinero para comprar mercadería.

Ahora, a una semana, ya han buscado por Pilar, José C. Paz, Capital Federal, San Antonio de Areco, Bella Vista, Pablo Nogués y Luján, sin obtener noticias. “No tenemos datos, nos estamos moviendo, pero nadie se acerca. La comisaría ahora está moviéndose, nos dan la información y están disponibles, pero no tenemos patrulleros, están saliendo con autos particulares”, comentó Cabrera a Diario Resumen.

La marcha será a las 17 y tiene como fin visibilizar el caso, para que “no quede archivado”. “Será pacífica, pero queremos que alguien se acerque a decirnos que están trabajando en el caso de mi hermano. No tenemos apoyo psicológico, del estado no tenemos nada ni siquiera el número de causa. Está estancado”, aseveró. Además, comentó el duro momento que su madre y él están atravesando, ya que como aseveró, esta conducta no es propia de su hermano y teme que algo haya ocurrido. “No dormimos, estamos todos juntos, pero no sabemos que pasa y se nos agotan los recursos, los datos”, dijo.

Durante la jornada de ayer, los familiares de Darío se acercaron a la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas y al Centro de Monitoreo, para obtener aún más datos.