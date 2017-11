Padres de la Escuela 29 denuncian baños colapsados y malos olores por obras

Se está realizando una reestructuración integral del colegio que comprende baños y pisos. “Pusieron baños químicos, pero esperan a que rebalsen para descargarlos” dijo una mamá. Desde el Consejo Escolar explicaron que se busca minimizar riesgos.

El dictado de clases en la Escuela 29 de San Alejo se vio convulsionado por las obras de refacción que se están implementando, y que, al abarcar pisos y baños, llevó a que la semana pasada se suspendieran las clases, y a que durante esta semana se alternaran los días lectivos entre los turnos mañana y tarde. Pero, además, según salieron a denunciar los padres, los baños químicos que se colocaron para reemplazar a los que están siendo arreglados no dan abasto y están colapsados, generando un fuerte olor que se suma además a la falta de agua.

Desde el Consejo Escolar se aseguró que se trabaja en minimizar las consecuencias de la obra, que consiste en una reestructuración integral del establecimiento, que comprende baños, pisos, cambio de puertas, entre otros.

Karina, madre de tres chicos que van a la 29, contó a Resumen que “la semana pasada se suspendieron las clases, y esta semana se turnan, un día tienen los chicos del turno mañana, y otro día el tarde. Pero muchos padres igual no estamos mandando a los chicos al colegio porque no se puede entrar del olor que hay. Pusieron baños químicos, pero esperan a que rebalsen para descargarlos. Es riesgoso para nuestros hijos”.

La semana pasada Karina participó de una reunión entre padres, maestros y directivos ante esta situación, pero sostuvo que “no tenemos respuestas”. “Todavía no cerraron el ciclo y los chicos no tienen notas porque no se está yendo a la escuela” añadió la madre.

Desde el Consejo Escolar, Pablo Donoso dijo a Resumen que “se están cambiando los pisos, y eso complicó el dictado normal de las clases la semana pasada”. El tesorero del Consejo añadió que “estas obras se hacen con inspectores provinciales, nosotros desde el Consejo Escolar también seguimos la obra para minimizar todos los riesgos que puede acarrear”.

Donoso adelantó que “la obra va a llevar su tiempo”, pero “no queremos que los chicos pierdan un día de clases”. Para eso, y como “se están realizando obras en los baños y no pueden usarse, la escuela tiene cuatro baños químicos que se están desagotando con la frecuencia que corresponde”.

Acerca de por qué no se esperó a las vacaciones para concretar los trabajos, Donoso respondió que “con todo lo que hay que hacer, trabajar solamente en el receso de invierno o en el receso de verano no alcanza”. “Es una obra que se esperó mucho y va a hacer que la escuela quede mucho mejor” cerró.