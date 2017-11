Cobro a foráneos – Achával: “Esto no resuelve los problemas de un sistema al que le falta conducción y ordenamiento”

Es en referencia al arancelamiento de los servicios de salud para los pacientes domiciliados en otros municipios, el cual avanza desde la Comuna con una nueva tasa en la Tarifaria.

Luego de que el gobierno local saliera nuevamente al ruedo, esta vez con una propuesta más concreta de arancelar los servicios de salud a los foráneos que se atiendan en Pilar, referentes de la oposición dieron a conocer sus puntos de vista respecto de esta medida, que encontró una presentación más formal en esta ocasión, siendo parte de la nueva Ordenanza Tarifaria que se encuentra en el Concejo Deliberante para ser tratada.

En este contexto, y tras las explicaciones del oficialismo respecto de cómo sería el sistema en el que se cobraría el 100 por ciento de los servicios prestados al municipio del cual es oriundo el beneficiado, quien salió al cruce fue el concejal del Frente Pilarense para la Victoria, Federico Achával, que aseguró que “la salud es un derecho que tiene que garantizarse de manera irrestricta, libre y gratuita”, y que esta medida “no resuelve los problemas de un sistema de salud al que le falta conducción y ordenamiento”. Asimismo, señaló que “por otro lado, no queda claro cuál va a ser el marco por el cual el Municipio le va a cobrar a otro el servicio de salud”.

La mención es para la Tasa por Servicios Asistenciales, la cual según declaraciones del propio intendente Nicolás Ducoté, podría alcanzar hasta al 40 por ciento de los pacientes que se atienden en el distrito. Por su parte, Achával indicó que las intenciones de la Comuna con la inclusión de esta tasa tienen que ver con una iniciativa que tenía como objetivo que pase desapercibida para evitar un debate al respecto. “Quisieron ocultar el tema para no dar las discusiones de fondo”, disparó.

Además, el concejal expuso que esto es el resultado de una gestión que ante “un sistema de salud del que se conocen sus problemas por la mala administración, la primera reacción que tienen está relacionada con ver cómo se puede recaudar más”.

Finalmente, quien culminó en el segundo lugar en las últimas elecciones, manifestó: “Tenemos una posición muy clara, la salud es un derecho y no es un gasto. No se puede ocultar dentro de una Tarifaria una cuestión que tiene que ver con una política pública, no recaudatoria, sino vinculada a garantizar derechos en temas de este tipo”.