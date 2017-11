Buscan a Darío Cabrera, un hombre desaparecido hace cinco días

Darío tiene 30 años, mide 1,77, pesa entre 80 y 85 kilos, tiene un lunar en su mejilla izquierda y un tatuaje de una persona fumando. Fue visto por última vez en José C. Paz.

Darío Cabrera, un hombre de 30 años de la localidad de Villa Astolfi, desapareció el pasado domingo cuando se dirigía a José C. Paz a realizar unas compras, pero jamás volvió a su hogar. “Se bajó en José C. Paz, según nos informaron las últimas personas que lo vieron. Pudimos reconstruir por sus amigos o quienes lo vieron que ese fue el último lugar en donde fue visto”, relató a Resumen su hermano, Matías Cabrera.

Cabrera, además, afirmó que Darío no se llevó más que la SUBE, el celular y el dinero para realizar la compra, y asegura que su hermano hubiese avisado a su familia si no iba a volver. “La última conexión del teléfono fue el lunes 12.40, pero lo conozco, algo le pasó y no puede volver. Sabemos que discutió con la novia y ella, el mismo día sin decir nada se fue a Mar del Plata. Creemos que ella tiene algo que ver, que sabe más de lo que nos dice, nos esconde algo. Ella tiene algo que ver con la desaparición de mi hermano”, explicó.

Ante la desesperación, porque según contó, Darío padece de epilepsia, aunque está controlada, Matías comenzó a buscar en hospitales y morgues de Pilar, José C. Paz y Capital Federal. Ahora, tras conseguir una orden judicial para acceder a cámaras e información de los movimientos de su hermano, ha logrado que la Policía Federal, Bonaerense y mismo Gendarmería comiencen la búsqueda.