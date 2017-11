Coppel ya abrió sus puertas en la ex galería rosa

Se invirtieron más de 20 millones de pesos en la obra y emplean a 60 personas.

Coppel abrió sus puertas hoy al mediodía, en donde fuera la histórica galería rosa. Ofrece desde calzado e indumentaria, hasta electrodomésticos, productos para el hogar, perfumería y motos, en pleno centro de Pilar. Se trata de la tienda número 23 en el país de la firma mexicana que ingresó a la Argentina en 2010. Solo en la obra se invirtieron más de 20 millones de pesos, y emplea a 60 personas, cuya contratación tuvo como nexo a la Oficina de Empleo municipal.

La apertura estaba programada en un primer momento para diciembre del año pasado, pero tras varios meses con las obras frenadas, y hasta con la puesta en venta (no concretada) de la galería, finalmente se retomó el proyecto que hoy culminó en el corte de cintas. El gerente zonal de Coppel, César Zeballos, respondió al respecto que “al no poder tener operativa una unidad de tanto valor, lo primero que piensa el inversor es no tener más ese capital en el que está gastando. Por suerte esperamos porque vimos en Pilar un mercado muy favorable para nosotros”.

En diálogo con la prensa, Zeballos enfatizó que “viendo que las cosas están más favorables para nosotros como empresa, sobre todo con el apoyo del Municipio, pudimos llegar a este día tan esperado. Pilar es un mercado que miramos hace dos años, ya teníamos muchos clientes de Pilar que iban a comprar a otras tiendas, y creíamos que se merecían tener una tienda propia”.

Cabe señalar que se nombró madrina de la tienda a Estela Marconcini, quien pasó su infancia en el edificio de San Martín e Yrigoyen, cuando sus abuelos tenían allí la histórica panadería El Molino. Por otro lado, la bendición del lugar estuvo a cargo del Padre Jorge Ritacco.

Durante su discurso de bienvenida, Nicolás Ducoté expresó que “cuando escuchaba las aspiraciones de Coppel sobre cómo deben atender, las hago propias en cuanto a cómo debiera atender la Municipalidad, con alegría, dándole importancia al que se acerca”. “Estoy muy contento con esta inversión que Coppel ha hecho para ampliar la oferta de bienes en un lugar estratégico” dijo.