Acosta anuncia su regreso después de la lesión

El de Presidente Derqui se fisuró en el primer partido del Federal frente a Atlético. “Quiero devolver la confianza que depositaron en mí, falta poco para el regreso”, manifestó.

Sebastián Acosta es una de esas personas que no puede quedarse quieta un solo minuto. Apenas concretó su llegada a Presidente Derqui para reforzar el equipo de cara al Torneo Federal, sufrió un esguince en el partido frente a Atlético Pilar que lo alejó de las canchas a lo largo de todo este tiempo.

“Había arrancado muy bien, pero tuve la mala suerte de toparme con un pie, se me dobla el tobillo y sentí tanto dolor, que no pude continuar. Los resultados dieron una fisura y un ligamento casi roto, fue un golpe duro porque lleva más tiempo de lo normal la recuperación, pero estoy siguiendo al pie de la letra la recomendación del cuerpo médico y técnico para que vuelva de la mejor manera posible”, comentó el deportista.

¿Cómo viste al equipo desde afuera?

El equipo si bien no está en un buen momento, sigo confiando plenamente en mis compañeros y el cuerpo técnico. Desde mi experiencia puedo decir que son momentos, donde la pelota no entra, cuesta la fluidez del equipo, pero se trabaja muy duro en la semana para llevar a Derqui a lo más alto. También hay que decir que los rivales son muy fuertes e inteligentes. Pero reitero, son momentos y pronto el grupo va a encontrar el juego.

¿Y el resto de los rivales?

La División Bonaerense es una de las más difíciles del país. Pero a excepción de Racing de Chivilcoy y Belgrano de San Nicolás, que están un escalón más arriba, el resto está en un nivel parejo, por eso cuesta asimilar algunas derrotas que no estaban planificadas. Pero estando bien, mentalizados y con confianza podemos ganarle a cualquiera.

¿Qué sensaciones te genera saber que falta poco para la vuelta?

Es una mezcla de sensaciones. Tengo ansiedad de volver a jugar al básquet, tengo ganas de dar una mano al grupo y volver a entrar en un partido con la cancha llena. Ayer empecé con tiros al aro y mis compañeros me decían que me notaban más contento. Al no ser un jugador que no tuvo muchas lesiones en su carrera, me cuesta mucho estar afuera. Pero tengo que destacar al club, a los dirigentes, al cuerpo técnico, al cuerpo médico, que hacen todo para que yo vuelva más fuerte y al nivel del resto del equipo.

¿Sentís presión sabiendo que la gente espera mucho de vos para sacar al equipo adelante?

A mí me encantan estas situaciones. Estoy mentalmente preparado para esto. Pero tengo que estar al 100 por ciento porque es una responsabilidad muy grande. La gente quiere ver a Acosta y lo van a ver. Quiero devolver la confianza que depositaron en mí, falta poco para el regreso.