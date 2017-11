Rossi descartó la chance de aliarse con el Gurí

El piloto de Del Viso se había reunido con el propietario del Martínez Competición hace algunos días para determinar su futuro en la categoría. Después de tantas charlas, el Misil no “jugará” con el entrerriano e irá por otra opción.

El mundo que rodea el automovilismo nacional se vio sorprendido con la chance de que Matías Rossi, que desde este año está corriendo con Ford, se instale bajo el ala del Martínez Competición, la escudería del piloto Omar “Gurí” Martínez.

Las chances y las charlas fueron ciertas, ya que el Misil está al rojo vivo con el presupuesto para seguir compitiendo en el Turismo Carretera. Ambos volantes se reunieron la semana pasada para dialogar y llegar a un acuerdo, sin embargo, parece que no se ha llegado a nada ya que en las últimas horas se ratificó que el piloto de Del Viso se comunicó vía telefónica con el entrerriano para descartar el asesoramiento mecánico del Gurí.

En diálogo con Vuelta Previa, Martínez contó que Rossi “me agradeció por todo y me comunicó que no va a correr con nosotros”. “Anoche me mandó un mensaje que quedaba liberada la posibilidad de estar en el equipo y que iba a seguir con las otras alternativas”, relató al programa radial.

Por otra parte, también se confirmó que Lucas Alonso, quien fuese su motorista desde principios del 2016, ya no seguirá estando a cargo de la planta impulsora del piloto delvisense.

Serán muchos cambios que tendrá que asumir Rossi en miras de empezar una nueva temporada dentro del Turismo Carretera. Antes de ello, al calendario 2017 le resta una cita para cerrar el año, la cual se estará llevando a cabo el 10 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.