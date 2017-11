El Observatorio de Políticas Sociales apunta a una mejora en la toma de decisiones

La idea tras esta iniciativa llevada a cabo por un equipo perteneciente a la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, es generar mejores diagnósticos a partir de la información recopilada para hacer más efectivas las políticas del gobierno.

En la jornada de hoy, el Centro Cultura Federal recibió a diferentes autoridades del Municipio entre las que se encontraba el intendente Nicolás Ducoté, en el marco de la presentación del Observatorio de Políticas Sociales de Pilar, una iniciativa de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, que tiene como finalidad constituir un instrumento de gestión que produzca insumos para la correcta toma de decisiones de parte de autoridades, funcionarios y actores diversos municipales, sobre la base de una mejora sustantiva en la calidad y cantidad de información estadística disponible sobre la población.

Al respecto, el Jefe Comunal expresó que “la idea es que entre todos podamos identificar el estado de situación de las personas más vulnerables de nuestra comunidad, e ir logrando que año a año se den condiciones de progreso y mejora. Por ejemplo, seguir todos los indicadores de violencia de género, niñez y otras áreas críticas de vulnerabilidad, y con el equipo ir sistematizando información para que tengamos contrastes con una línea de base de cómo estábamos hace tres años para controlar”.

“Cuando uno arranca una gestión, como le va a pasar al que venga después de nosotros, lo que necesita es tener información fehaciente, y que sea lo más transparente posible. Porque sino pasa lo mismo que cuando una calle figura asfaltada y no lo está, eso lleva a no tomar buenas decisiones de políticas públicas, porque no se mete en un plan de pavimentación y después nos chocamos con la realidad”, agregó.

Finalmente, el mandatario local indicó que lo que esperan es “conocer todos los casos que representan una luz amarilla: una adolescente de 16 años con un embarazo no deseado, un adulto mayor viviendo en situación de calle, o un patrón que en determinados barrios o localidades se vulneren ciertos derechos sistemáticamente. Las realidades son muy distintas y tener esas mediciones hace que las políticas que se tomen sean a la medida de cada necesidad”.

El observatorio de políticas sociales, llevado a cabo por un equipo de seis sociológos y liderado por el secretario de Hábitat y Desarrollo Humano, Fabián Ferraro, permitirá realizar diagnósticos y estudios específicos a los fines de sustentar las políticas y programas de la secretaría centralizando la información de todos los destinatarios de las políticas públicas y desarrollo humano del Municipio.

Asimismo, favorecerá los diagnósticos sobre la situación de la población más vulnerable, el diseño de políticas focalizadas y los procesos de toma de decisión para los efectores de las distintas dependencias.