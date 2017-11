Cecilia Cataldo cierra el año con la última función de “El juicio de Eva”

La exitosa actriz y directora teatral pilarense, sigue festejando sus 15 años de profesión con la tercera puesta del año, esta vez en un conocido bar cultural de Pilar centro. La obra, basada en la liturgia judía, narra la historia de la predecesora de Eva.

Cecilia Cataldo cierra su año artístico el próximo sábado a las 21:30 en Steparius Bar, Hipólito Yrigoyen 774, Pilar Centro, con la última función de “El juicio de Eva”. Se trata de una obra dramática y dogmática basada en la liturgia judía, donde se encuentra la verdadera historia de Lilith, la primera mujer de la humanidad predecesora de Eva.

“En realidad nunca cerré el año 2016 porque hacia el final de la temporada, nos surgió la propuesta de llevar la obra “Desastrosamente” a Mar del Plata. Luego vino el infantil “La princesa azulada” que nos llevó a la calle Corrientes en vacaciones de invierno, con un éxito rotundo y pegado a ella el estreno de “El juicio de Eva”, confesó la actriz.

Cataldo fue quien tomó la iniciativa del homenaje realizado al siempre recordado director teatral pilarense Jorge “Titi” Villar. “Titi es mi papá teatral, él fue quien me forjó la vocación y me marcó el camino como a tantos otros. ¡Como no agradecerle como él se merecía en su casa: el Teatro Lope de Vega! Para mí fue una gran pérdida, fue muy difícil”, dijo.

En cuanto a sus próximos proyectos la actriz confesó: “es la primera vez que todavía no sé qué voy a hacer el próximo año, lo que estoy segura es que voy a seguir dando capacitaciones en Salud Mental, específicamente en el área de adicciones y por supuesto seguiré con el teatro, porque eso es lo que me nutre, como persona y como profesional”, concluyó.