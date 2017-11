Nominación y reconocimiento para actriz local del grupo teatral “Quijotes”

Se trata de Paula Romina Olea, quien fue seleccionada en la terna Mejor Actriz de Reparto por su papel de Tatana en la obra “Ala de Criados” de Mauricio Kartun, que el grupo presentó en el distrito y en Capital Federal.

Premio al esfuerzo, pero sobre todo al talento, para una de las integrantes del grupo teatral pilarense “Quijotes”, que luego de la gira por Capital Federal que se llevó a cabo durante los primeros meses de este año, se encuentra ternada para los premios “Luisa Vehil” en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Se trata de Paula Romina Olea, quien en la reposición de la obra “Ala de Criados” de Mauricio Kartun interpretó el papel de Tatana, subiendo al escenario junto a Héctor Acevedo, Alberto Lucero y Guillermo Romani, este último también responsable de la dirección.

De esta manera, el próximo 28 de noviembre, la pilarense estará presente en el acto de premiación a la espera de llevarse el galardón. “El sentimiento es de felicidad plena. Más allá de ganar o no, si bien sería un plus, esto ya significa un mimo al alma”, manifestó la actriz local respecto de sus sensaciones tras el llamado y la nominación.

Los premios son orientados hacia el teatro denominado under, que por lo general no tiene gran trascendencia en salas lujosas, por lo que Olea también plantea: “Lo siento como un premio de parte de los críticos, que fueron a vernos en una sala chica, de donde nunca se eligió a nadie”.

Una vida dedicada al teatro

En cuanto a lo personal, la pilarense deja ver su amor por el arte teatral, que según cuenta lo siente desde pequeña. “De chica siempre hice talleres de teatro, cuando terminé la secundaria fui a estudiar al IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte) e hice la Licenciatura en Actuación. Después hice el profesorado de teatro en Pilar, y ahora trabajo en ocho escuelas del distrito y en todos los niveles, desde jardín de infantes, pasando por primaria y secundaria, hasta llegar a profesorados”, relata.

Asimismo, añadió: “Hacemos una obra por año y si bien trabajar en las escuelas me encanta, es otra cosa. En la escuela se trabaja mucho sobre la integración grupal, algo que se nota mucho, porque se da un gran cambio al sentirse igual al otro y que se puede llegar a donde quieras”.

Apoyar la cultura

Finalmente, la actriz hizo referencia a las necesidades de este tipo de disciplinas en el ámbito local, ya que como expresó, la idea con la obra que la llevó a la nominación y que fue presentada en diciembre pasado en el Lope de Vega, era tener “más repercusión y girar por el distrito en los diferentes centros culturales, pero no se viene dando. Lamentablemente el teatro no tiene apoyo desde el Municipio, porque si bien hubo un cambio, todavía falta mucho. El público en Pilar no acompañó en la medida que esperábamos, se necesita mucha más difusión y más oferta. Hay cosas, pero son pocas y nos enteramos unos pocos”, concluyó.