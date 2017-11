“El Parque Industrial hoy contamina, y encima lo quieren agrandar”

Vecinos de Parque Irízar enviaron dos cartas a Ducoté, a quien llaman “el intendente de la contaminación”, para expresarle su descontento: “lo que está haciendo es de una violencia terrible para con todos los vecinos”.

Vecinos de Irízar ven con preocupación la intención del gobierno de ampliar el Parque Industrial. En más de una oportunidad desde el Ejecutivo se ha comentado el proyecto de sumar varias hectáreas al Parque Industrial más grande del país, así como nuevas zonas dedicadas a la industria en otros sectores del distrito. La idea tomó un tono más concreto con el proyecto del nuevo Código de Planeamiento Urbano, y generó así la preocupación de los vecinos de la zona.

En una carta dirigida al intendente Ducoté, uno de los vecinos de Parque Irízar, Juan Freixas, criticó duramente la idea de agrandar el complejo fabril. “Lo que está haciendo es de una violencia terrible para con todos los vecinos. En el kilómetro 61 hay más de 400 familias viviendo a metros de la termoeléctrica, y como si fuera poco, quieren agrandar aún más la zona industrial. Hoy en día el Parque Industrial está totalmente descontrolado en lo que respecta a la contaminación, ¿y quieren agrandarlo más?” manifestó en la misiva.

“El viernes pasado estuvimos en una reunión con (los concejales de Cambiemos) Claudia Zakhem, Gustavo González y Juan Manuel Quintana, trataron de convencernos de que la contaminación no es tan mala, y que alguien la tenía que sufrir, simplemente, increíbles sus palabras” dice más adelante.

La carta fue enviada a los concejales y a funcionarios, con el pedido de que se le remita a Ducoté, a quien en la carta el vecino llama “el intendente de la contaminación”. “Levantarle la mano a Macri y a Vidal para la instalación en Pilar de las dos termoeléctricas (industrias de clase 3) a metros de los vecinos, agrandar las zonas industriales de Pilar, tanto las del Parque Industrial, como también de Parada El Gallo y otras zonas de Pilar que se encuentran a metros de los vecinos, todos con industrias de clase 3. También podemos agregarle, como mérito para su apodo, la vista gorda de los dos basurales de Derqui, y las más de 30 industrias repartidas por todo el municipio de Pilar, obviamente, como es su política, sin ningún tipo de control y con la intención de garantizarles inmunidad contaminante” enumera para argumentar el apodo puesto al Jefe Comunal.

En diálogo con Resumen, Juan Freixas, autor de la carta, señaló que “el Parque Industrial hoy contamina, y encima que no pueden controlarlo lo quieren agrandar. Es muy básica la defensa que hacen, antes del derecho al trabajo, está el derecho a no ser dañado. Incluso, Ducoté siendo concejal votó en contra del Ecopark, y ahora quiere agrandar el Parque. Es un riesgo muy grande que va a sufrir toda la sociedad de Pilar”. Asimismo, añadió que “hablan de las termoeléctricas y de su tecnología que viene de Alemania, cuando los controles van a hacerse acá, donde no pueden controlar un parque industrial, imaginemos las termoeléctricas”.

En cuanto al reclamo por las termoeléctricas de Villa Rosa, los vecinos de Irizar acusan a Ducoté, en otra carta, directamente de traición: “nos traicionó porque no nos avisó. Mientras otros intendentes rechazaron el proyecto, usted lo aceptó, y no solo eso, ninguno de los vecinos se enteró de lo que estaban haciendo hasta que estuvieron terminadas”.