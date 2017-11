Rossi alcanzó un positivo Top Ten en el Turismo Carretera

Tras el 10º lugar, el Misil manifestó su conformidad con el rendimiento del Ford que le entrega el equipo Nova Racing. Pese a ello, confía en poder mejorarlo para la actividad del sábado en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Síntomas positivos le deja a Matías Rossi este primer día de actividad del Turismo Carretera en el autódromo “General San Martín” de Comodoro Rivadavia, sede de la 14ª fecha del año. Con el Ford del equipo Nova Racing, el representante de Del Viso clasificó en el 10º lugar y confía, incluso, en que se podrá mejorar este sábado en la clasificación definitiva en el escenario chubutense.

Los primeros parámetros del día se sacaron en el mediodía de viernes cuando se llevó a cabo el primer entrenamiento. “No fue bueno porque estuvimos trabajando mucho por una importante tendencia en el tren trasero del auto y no la pudimos sacar. De trompa va bien el auto, pero con esa tendencia nos cuenta mucho poder tener un ingreso rápido”, aseguró el campeón 2014 quien fue 21º a poco más de 1 segundo del más rápido.

En las casi dos horas que transcurrieron entre el ensayo y la primera instancia clasificatoria del fin de semana, con la dirección de Alcides Piatti y Ezequiel Burani, se efectuaron más tareas en el Falcon del Misil, las cuales dieron resultado. “Es positivo porque estamos a sólo 3 décimas y tengo fe en que podemos pulirlo mañana. Me quedó la sensación de que podría haber sido una mejor clasificación. Tenemos que seguir trabajando en el tren trasero del auto. Es mínimo lo que hay que mejorar, pero corrigiendo eso podemos mejorar”, afirmó el delvisense quien se ubicó 10º.

“Esperaba tener un buen funcionamiento en este circuito porque no es rápido, característica que nos ha costado este año. Cuando la recta es larga, el Ford se planta de mitad de recta en adelante. Hoy tuvimos un buen auto, ha sido un buen trabajo”, concluyó el campeón 2014 quien necesita tener un buen cierre de año en una temporada que ha sido adversa desde los resultados. El “1” parcial de este viernes le correspondió a Esteban Gini (Chevrolet).