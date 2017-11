Para los padres “los chicos están desamparados” al salir del colegio

Han solicitado una entrevista con el Intendente, pero aún no tienen respuesta. Además, reanudaron el pedido de presencia policial y mejor implementación de los corredores seguros tras el ataque a dos menores en el centro.

La preocupación por el mal funcionamiento de los corredores escolares seguros ha vuelto a nacer entre los padres tras el ataque a dos estudiantes del colegio Almirante Brown el lunes por la tarde. Un menor, de 15 años, iba caminando con un amigo por Pedro Lagrave cuando cinco chicos se abalanzaron sobre ellos por la espalda y comenzaron a golpearlos.

El caso generó revuelo por diversas cuestiones como el “desperfecto técnico” que sufrió la cámara municipal en esa franja horaria, la inexistencia de la alerta por parte de los comerciantes y la falta de auxilio de los mismos a los jóvenes y, estas cuestiones han puesto nuevamente la lupa en la falla de funcionamiento de los corredores.

“El corredor escolar no está funcionando como debería. Pedimos patrullaje caminando o en bicicleta, en la Plaza que haya un policía porque es tierra de nadie porque si bien hay cámaras, es necesario que haya policía que es lo que disuade al delincuente a accionar, las cámaras no”, explicó Sandra Crespo, una de las madres nucleadas en el reclamo, a Resumen.

“La seguridad de los chicos, ni al gobierno anterior ni a este parece que les interesa. No hay interés en cuidar a los chicos. Los chicos están desamparados y tiene que haber un estado presente, y sentimos que no lo está. Esto no va a cambiar, año a año van a existir estos casos, más los que no se sepan porque no hay registro porque las cámaras tienen desperfectos técnicos”, comentó Crespo.

La Ordenanza (307/11) se promulgó en el año 2011 y reglamentaba la implementación de los corredores con presencia policial, señalización de las calles, los comercios e información por parte de los colegios, pero esto no se ha implementado completamente. “SCIPA solicitó los folletos para identificar a los comercios que forman parte, pero no se los dieron y tampoco sabemos cuáles tienen botón anti pánico. Ahora, están terminando de pintar los postes para delimitarlo, que no sirve porque ponen propaganda política, y la presencia policial refiere a tres patrulleros en la estación de trenes, en Villa Morra, en Pilarica y Pilar Centro. En cuanto a la información a los colegios, recién a mediados de este año algunas instituciones la colocaron en el cuaderno de comunicados”, expresó. Además, aseguró que en horarios escolares “no se ve ningún policía y si los ves, no están prestando atención a lo que ocurre”.

Para Crespo, la falla se repite año tras año y, a pesar de la respuesta del Municipio sobre la implementación de las cámaras, aseguró que “no sirve, porque o se apagan o como son 360 no llegan a filmar lo que ocurre”. “Pedimos presencia policial, que caminen la calle, pedimos que se respeten los horarios en los que funciona el corredor. Pedimos que se respete la ordenanza vigente”, subrayó. Asimismo, afirmó que, si bien se había planteado que los jubilados realizaran el patrullaje utilizando un chaleco, esto no se llevó a cabo, pero se desconoce la razón.