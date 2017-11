Vecinos del barrio Villa Alpina denuncian vivir bajo zona liberada

El martes ocurrió un violento robo en una casa sobre la calle Chivilcoy. Aseguran que la policía tardó una hora en llegar, y la ambulancia nunca apareció. “No agarraron a un solo delincuente de los que robó en el barrio, la impunidad es total”, dispararon.

“De septiembre a esta parte creo que no hay una persona en el barrio que no le hayan robado. Esta es una zona totalmente liberada” dice Mara Klezli, vecina de Villa Alpina que sufrió en carne propia la inseguridad dentro de su casa tres veces en lo que va del año. El último hecho en el barrio ocurrió el martes, cuando un grupo de delincuentes ingresó a una vivienda sobre la calle Chivilcoy y Arrecifes, apenas pasadas las 5 de la tarde, para robar su camioneta, una Toyota Hilux.

La familia se encontraba dentro de su hogar cuando fueron sorprendidos por los ladrones, quienes los golpearon, maniataron y encerraron en el baño, mientras se daban a la tarea de desvalijar la casa, además de haberse llevado su vehículo. Sospechan que los malvivientes ingresaron por una vivienda lindera, que se encuentra abandonada.

Si bien se acercaron varios patrulleros al domicilio, lo hicieron recién una hora después de ser llamados. También se llamó a la ambulancia, porque el dueño de casa estaba lleno de sangre tras haber recibido un fuerte culatazo en la cabeza, pero la asistencia no llegó.

Los robos no tienen horario en Villa Alpina: en los últimos meses han ocurrido a las 2 de la tarde, 2 de la madrugada, por la mañana temprano, a la noche. “No agarraron a un solo delincuente de los que robó en el barrio, la impunidad es total” se indignó Klezli, tras contar lo ocurrido a Resumen. “Los 40 vecinos que somos en el barrio si pudiéramos creo que nos iríamos, la policía pareciera que se nos ríe en la cara. Una vecina me cuenta que deja la alarma activada incluso estando dentro de su casa”, añadió.

En su caso, el último robo a su hogar se produjo el 18 de septiembre a las 7 de la mañana, cuando no había nadie: se llevaron teléfonos, televisores, computadoras. “Ya no se puede vivir así. Es la cuarta vez en el año que me asaltan, tres veces fueron en mi casa, en enero, mayo y septiembre. En enero estábamos en la puerta, recién llegados de un viaje, y nos robaron. Ese mismo día nos habían asaltado en Necochea. Ya en mi casa nos llevaron los bolsos del viaje porque no teníamos más nada que darles, y por suerte no entraron en mi casa porque justo llegaron los vecinos” contó Klezli. “Mi hijo me pide ir a un hotel a dormir porque le da miedo estar en mi casa” añadió.

La Comisaría que corresponde a Villa Alpina es la Primera, y los vecinos se sienten desprotegidos. El martes, día del último robo, solicitaron una reunión con la Municipalidad para reclamar una solución a la problemática, y se les prometió una reunión con el secretario de Seguridad Fernando Martínez, y posiblemente también con el Intendente, para los próximos días.