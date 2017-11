Las cámaras no filmaron el ataque al estudiante porque hubo “un desperfecto técnico”

El hecho ocurrió el lunes a las 15.40 y cuando su madre se acercó al COM le comunicaron que en ese horario las cámaras dejaron de funcionar y no había registro de lo sucedido.

Para la familia del adolescente de 15 años que el pasado lunes fue atacado por una patota, la pesadilla parece que aún no termina. Si bien luego de que un grupo de chicos golpeara salvajemente a su hijo y un amigo, Valeria Rodríguez, madre de la víctima esperaba dar con los atacantes, parece que esto no ocurrirá: si bien en la zona de Pedro Lagrave y Rivadavia donde ocurrió todo a las 15.40 de la tarde existen cámaras municipales, cuando se acercó al Centro de Monitoreo le comunicaron que, en ese determinado momento, las cámaras habían sufrido un “desperfecto técnico”.

“Me acerqué junto a la madre del otro chico al COM y el encargado de monitorearlas en ese horario, me dijo que no se había podido filmar nada porque justo hubo un desperfecto, que ‘no es normal, pero suele suceder’”, expresó a Diario Resumen.

Por otro lado, habló de la actitud que tomaron los comerciantes de la zona que no ayudaron a dos adolescentes de 15 años “que estaban todos ensangrentados”. “Me sorprende un poco como actuaron. Nadie llamó a la policía ni ayudó. Hubo una alerta al 911, pero me pregunto en qué cámara lo vieron, si no funcionaban. Creo que no quieren presentarme las cámaras, porque no hay presencia policial”, afirmó.

“No puede ser que las cámaras municipales no hayan funcionado en ese lapso, es rarísimo que justo haya tenido un desperfecto técnico en ese momento. Fuimos a pedir las cámaras de SCIPA, y ahí no se llega a ver lamentablemente y era mi última esperanza, pero no llega a donde lo atacan a mi hijo”, dijo. Además, agregó que el viernes deberá presentarse en la Comisaría para que su hijo sea revisado por el médico policial y que luego, se dirigirá a fiscalía para obtener una respuesta ante lo que ha ocurrido.

Por último, volvió a solicitar que haya más presencia policial en las calles sobre todo en los horarios en que los chicos entran o salen del colegio. “Está muy asustado y angustiado, le cortaron las alas a mi hijo. Está muy dolorido, por los golpes. La idea es que no pase más, tienen que poner más policías, y la Municipalidad debe dar respuestas ante la situación de las cámaras”, concluyó.