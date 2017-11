Amenazó y agredió a su ex marido con un amortiguador

El hombre había ido para llegar a un acuerdo respecto de los bienes, pero la conversación se tornó hostil y decidió irse. La joven comenzó a perseguirlo con un amortiguador que, finalmente, arrojó contra el vehículo de su ex.

Ayer, cerca de las 16, una mujer de 30 años fue detenida por los efectivos del Destacamento de Manzanares luego de haber amenazado a su ex marido cuando éste se acercó a la vivienda con fines de conversar sobre la separación de bienes y llegar a un acuerdo.

Al llegar, el hombre de 52 años comenzó a dialogar con su ex mujer sobre los bienes adquiridos durante la relación, lo que llevó al inicio de una discusión intensa “ya que ella no aceptaba el fin de la relación sentimental” según explicaron los oficiales a Diario Resumen. Ante la actitud, el hombre decidió retirarse de la vivienda, pero fue perseguido por su ex mujer que tomó un amortiguador del patio de la vivienda “y comenzó a correrlo, con claras intenciones de lesionarlo”.

La víctima logró llegar hasta su vehículo, un Renault Clio, y huir rápidamente. Sin embargo, la joven arrojó el objeto que impactó de lleno en el cristal de la puerta trasera izquierda. Afortunadamente, el hombre no presentó ningún tipo de lesiones, pero la mujer fue imputada de Amenazas Calificadas, causa que llevará la UFI Nº 3.