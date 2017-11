Pilará será sede de un campus selectivo para becas deportivas en Estados Unidos

La Academia de primer nivel recibirá a jóvenes promesas durante los primeros tres días de diciembre, que participarán de un reclutamiento para estudiar en universidades norteamericanas. Una iniciativa que conecta una carrera profesional y el crecimiento como tenista.

Durante los primeros tres días de diciembre, se estará desarrollando en las instalaciones del club de tenis Pilará, un campus de reclutamiento para jóvenes tenistas que aspiran a tener una gran carrera deportiva acompañado de un título universitario.

El proyecto que lanzó la academia pilarense en conjunto con la empresa “Play in the US”, está dirigido a jóvenes que aún no hayan finalizado la escuela secundaria. El propósito es que, gracias al arribo de entrenadores norteamericanos, se realice una selección de jóvenes que quieran seguir sus estudios en universidades de Estados Unidos y que, a su vez, continúen trabajando en su futuro tenístico. Un ejemplo que conocimos en los últimos meses es el de Axel Geller, quien fue aceptado en Standford y al mismo tiempo, mecha su tiempo con la raqueta.

“Hace años que veníamos planeando esto. Esta empresa se encarga de conseguir becas deportivas y en el tema burocrático en sí, de acuerdo al nivel tenístico. Es una iniciativa muy importante para Pilará, todos destacamos la parte deportiva pero no queremos dejar de lado los estudios, que son lo más importante para crecer”, comentó el director deportivo Gustavo Luza.

“El propósito es que los chicos sigan sus estudios a través del deporte en Estados Unidos. Es una opción muy interesante, válida y recomendable, y que desde nuestra postura de formar estos talentos tenemos muy en cuenta. En nuestro país, históricamente, se ha tenido que elegir entre deporte o educación. Las dos cosas no van de la mano, pero nosotros estamos convencidos de que no es tan así”, manifestó el ex entrenador del seleccionado argentino.

“Esta dinámica que tienen los norteamericanos de tener deportes en sus instituciones educativas, del más alto nivel y con competencias realmente muy duras, le da la posibilidad, en este caso a un argentino, de poder acceder a una educación a un país desarrollado sin tener que resignar sus sueños deportivos. En Argentina no se toma conciencia de lo importante que es terminar los estudios, tener estos beneficios a través del deporte con becas que incluso, ni los mismos norteamericanos pueden pagar”, añadió.

Por otra parte, Luza afirmó que esta propuesta atrajo la atención de muchísimos talentos, e incluso, de ex alumnos que ha tenido la academia a lo largo de los últimos años.

“Hay varios de nuestros jugadores que se han anotado. Están realizando un entrenamiento normal, pero también hay otros chicos que en algún momento han pasado por Pilará y hace un mes volvieron para entrenar y afrontar esta selección. Es una oportunidad única y espero que nuestra filosofía del estudio y el deporte siga cambiando en Argentina”, señaló.

Inscripción

Para poder ser parte de esta selección deberán ingresar a la página web: en www.sportshowcase.org y completar todos los requisitos. “No se sientan intimidados, vengan y prueben. Por claras razones no podrán venir principiantes, pero tampoco hace falta que tenga un nivel competitivo alto. En Pilará hemos tenido la experiencia de dos varones y una chica que, viniendo a entrenar acá, han accedido a becas, como muchos casos. No hace falta que fantaseen con la excelencia, hay muchos niveles de universidades y hay lugar para casi todos. No recuerdo de casos de gente que haya querido ir a estudiar allá y no lo haya logrado”, concluyó Luza invitando a quienes se quieran sumar.