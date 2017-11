El Municipio hace cuentas para seguir fortaleciendo las obras en el distrito

Desde la Comuna ya se habla sobre la planificación que contemplan en materia de obras públicas con vistas en 2018. Para ello, se trabaja en el presupuesto que se destinará en ese sentido, el cual analiza el HCD.

La obra pública ha sido desde los comienzos de la gestión de Ducoté un punto a tener más que en cuenta, y eso es debido a que siempre estuvo situada entre los mayores reclamos de los vecinos de Pilar, dada las condiciones en las que se encontraba el distrito al momento de su asunción, como también al día de hoy, donde siguen dándose a conocer casos de anegamientos y condiciones difíciles de superar en diferentes puntos de todas las localidades.

Por este motivo, en vistas de lo que es la preparación de cara al tercer año de mandato de Cambiemos a nivel local, ya se piensa en los fondos que se destinarán a una nueva planificación de las principales políticas y acciones.

En ese sentido, se buscará apoyo del HCD en la aprobación de un presupuesto que contemple la provisión de equipos mecánicos, materiales y elementos para la ejecución de obras públicas.

Respecto de la continuación del compromiso de gobierno de concluir el mandato con 1350 calles pavimentadas, se proyecta la ejecución sobre otras 400 cuadras del distrito, quedando pendientes el resto para el año 2019.

Haciendo referencia a esta planificación, pero también a lo que se ha llevado a cabo hasta el momento, el secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias, comentó a Resumen que “los objetivos son los que nos fija el Intendente. Este es un equipo de gobierno y el conductor es él. Obviamente estamos compenetrados con esas metas y en ese sentido vamos”.

Asimismo, el funcionario expuso que se continúa trabajando en varios frentes, y que “es lógico que cuando alguien ve que se están haciendo obras, y se pavimenta una calle se preguntan por qué no la propia. El problema es que el presupuesto es uno y se debe planificar lo mejor posible para utilizarlo de la mejor manera. Por eso es que Nicolás (Ducoté) es muy claro en ese sentido, y una de las directivas más importantes que nos dio es la de no mentirles a los vecinos. Quizás no le hacemos su calle, pero sí hacemos una obra en su barrio, y probablemente el día de mañana le llegue el arreglo a su puerta”.

En carpeta

A punto de salir a la luz, se encuentra una obra que tendrá como finalidad mantener una comunicación fluida entre tres importantes arterias como la Ruta 8, Panamericana y la Ruta 25. “La licitación será a fin de mes y se trata de seis cuadras de las calles Argerich que uniría Panamericana con la Ruta 25, y siete cuadras de la calle Richieri que uniría Panamericana con la Ruta 8. Son dos obras de hormigón con desagües pluviales, muy importantes para el tema de accesos”, comentó Iglesias.

En relación a las obras de bacheo, serán realizadas en los tramos de recorridos de colectivos de la línea 276, 503 y 520, abarcando así Pilar, Derqui y Villa Rosa. Asimismo, se tiene pensado realizar 20 obras en distintos barrios de Pilar, relativas al fortalecimiento hidráulico.

Finalmente, para finales de este mes se espera culminar con la primera cuadra de la semipeatonal de Rivadavia, mientras que el resto de esta obra comenzaría en enero, ya que “se dejaría pasar diciembre para no interferir con las festividades ya que impactaríamos muy negativamente sobre los comercios”, concluyó el secretario de Obras Públicas.