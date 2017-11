Foodtrucks: los comerciantes los calificaron desde “payasada” a “buena iniciativa”

Los locales gastronómicos que rodean la Plaza 12 de Octubre opinaron sobre los carritos de comidas. Según señalaron, a algunos les afecta económicamente, y a otros no.

En la Plaza 12 de Octubre los fines de semana son acompañados por los foodtrucks, una iniciativa impulsada por el Municipio, por la cual distintos carritos de comida ofrecen desde panchos y hamburguesas, hasta licuados y cerveza artesanal, en el sector de la plaza que da a la calle Lorenzo López. Desde la oposición, el concejal Daniel Liberé encendió la polémica al presentar un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo presente información sobre los carritos, como inscripción a la AFIP e Ingresos Brutos, Libreta Sanitaria, Título de propiedad de los vehículos utilizados, certificado de curso de manipulación de alimentos, habilitación, entre otros.

Según publicó Pilar de Todos, Liberé calificó a los foodtrucks de “verdadero mamarracho” que atenta contra la “imagen de pueblo de nuestra ciudad”. Resumen salió a preguntarle a los locales gastronómicos que rodean la plaza su posición respecto a los foodtrucks. Un tradicional bar aseguró que, si bien “comercialmente no afectan”, “es una payasada que los pongan todos los fines de semana, encima justo enfrente de los bares, ni siquiera del otro lado de la plaza. A mí no me perjudica, pero a mis clientes sí les molesta, me dicen que tienen que estacionar a dos cuadras para venir a tomar un café acá. Y el otro lunes dejaron un carrito estacionado justo en una rampa para discapacitados”.

A pocos metros, otro bar vertió una opinión distinta, “no nos molesta en lo más mínimo, de hecho, nos parece una buena iniciativa. Ellos están en la plaza y nosotros somos un bar, no hay manera de que sea competencia”. Sin embargo, otro colega suyo, ubicado muy cerca, no opina de igual manera: “no es que nos parezca mal” dijo el responsable del bar, “pero se nota la baja en las ventas a raíz de esto. Nos duele un poco, porque nosotros pagamos todos los impuestos, seguridad e higiene, publicidad y propaganda, alquiler, luz, y ellos nada. Así pueden vender más barato y tienen todas las de ganar. Nos afecta en el nivel de ventas los sábados, porque los domingos directamente hemos dejado de abrir por la poca actividad que hay”.

En tanto, desde una heladería aseguraron que los foodtrucks “no molestan ni perjudican en nada”, igual opinión que tiene una cafetería, que señaló que existe una incidencia en las ventas, pero mínima. “Creo que no nos afecta” dijeron finalmente desde una panchería.