Ramiro Noto es el nuevo presidente de Atlético Pilar

Fue elegido en la asamblea que se desarrolló el último fin de semana, mientras que su papá Daniel, tomará el cargo de la vicepresidencia. Sucederá a Enrique “Quique” Zúccaro.

Luego de la Asamblea llevada a cabo este domingo por la tarde noche, Atlético Pilar ha elegido a Ramiro Noto como el nuevo presidente de la institución, quien tomará el cargo luego de los dos años que Enrique “Quique” Zúccaro estuvo al mando.

“Estoy orgulloso de todo lo que logré. Sé que es una responsabilidad muy grande, pero es algo que no me tomó por sorpresa porque ya lo veníamos charlando. Estoy más que contento porque prácticamente me crie en este club, para mí Atlético es mi segunda casa”, comentó el dirigente a Resumen.

La elección se realizó con rapidez, dado que hace años el club no presenta variedad de listas al momento de renovar la presidencia. “El mandato va pasando de comisión en comisión. Prácticamente seguimos los mismos, sumado unas cuatro o cinco personas más”, explicó Noto que, a su vez, aseguró estar tomando con calma la elección. “Estoy tratando de ir asimilándolo de a poco, venimos trabajando mucho todos los días, pero de ahora en más se vivirá de una manera distinta”, comentó.

No obstante, si bien no se han producido muchas modificaciones en el resto de los nombres que componen la flamante comisión directiva, se destaca el cargo de vicepresidente, que el domingo le fue otorgado a Daniel Noto (papá de Ramiro).

“Al principio pensé en convocar a Sebastián Pereyra como vicepresidente, pero decidimos que debería seguir con su cargo de tesorero porque está realizando una gran gestión. Para no tocar esa parte y seguir con esta línea de trabajo, apareció el nombre de mi papá. Tenemos un gran equipo de trabajo. Como en todo espacio, uno tiene que ser el presidente para poder poner la firma en representación de todos, pero en realidad después somos todos iguales. Cuando tomamos las decisiones lo hacemos en conjunto”, aseguró con humildad.

En crecimiento

Por otra parte, Noto destacó la evolución que vivió Atlético Pilar durante los últimos años, principalmente en la cantidad de nuevos socios. “Año a año el club crece y mucho. El gimnasio nos dio un crecimiento muy grande. En el fútbol pasa lo mismo. La gente se está acercando cada vez más, yo creo que se están dando cuenta de cómo la institución está haciendo un cambio importante. Siempre tratamos de darle comodidades al socio y eso lo vemos reflejado día a día con la cantidad de gente que se inscribe para hacer los diferentes deportes que ofrecemos. Queremos seguir por este camino, el club está preparado para recibir mucha más gente que la que ya asiste. Estamos contentos”, afirmó Ramiro.

Finalmente, si bien Noto aseguró que todavía no hablaron de los primeros planes que tienen en mente para la próxima era del Rancho, adelantó que “durante los próximos dos años nos queremos enfocar de lleno en el colegio, como así también, queremos darle mucho auge al fútbol. Hoy por hoy no planeamos sumar ningún otro deporte, trataremos de organizarnos económicamente y a nivel club en sí”.