Disconformidad de padres por el funcionamiento de un jardín en La Lonja

Acusan a la directora de maltrato y hostigamiento hacia los pequeños y las maestras. Señalaron que, en la última semana, los 35 chicos que asistían han sido retirados y las docentes han renunciado.

Un jardín privado de la localidad de La Lonja ha sido señalado por una de las madres que llevaba allí a su hijo por presuntos maltratos hacia los pequeños y hacia las maestras que allí trabajaban. La institución admite tanto niños como niñas desde los 2 años a los 5 y les son ofrecidas decenas de actividades relacionadas con el arte, la naturaleza y los idiomas a la que asisten más de 30 niños.

Sin embargo, Daiana Kirilovsky aseguró que allí existirían numerosas irregularidades hacia los chicos y hacia el personal. “Hubo mucho hostigamiento hacia las maestras y hace dos semanas, tres maestras renunciaron. Hubo gritos, maltratos, sacudidas y pellizcones de la directora hacia los chicos. De hecho, un nene se quedaba en la hora del almuerzo y no le daban la comida o se la dejaban sobre la mesa, sin siquiera calentarla. Lo dejaban al cuidado de nadie”, explicó Daiana, madre de uno de los pequeños que asistía al jardín, a Diario Resumen.

También, comentó que, al reunirse los padres con la directora, la mujer negó lo expuesto por las maestras, resultando que las profesionales renunciaran y los niños dejaran de ir. “La semana pasada ya no asistieron ni los chicos, ni las maestras, que fueron las que dieron aviso que el ambiente era horrible”, relató.

Daiana tomó conocimiento de lo que ocurría con su hijo cuando lo dejaba en la institución hace tan solo unas semanas, momento en el que decidió retirarlo definitivamente de ese lugar, tras el relato de otra de las madres: “Si mi hijo se ensuciaba, la directora no dejaba que nadie lo cambiara. Se ha vomitado encima y no permitía que lo limpien o consuelen si lloraba. Todos los jueves, que iba a un taller, resultó que quedaba a cargo de una mujer de limpieza. Cuando me enteré, decidí sacar a mi hijo de ese lugar”.

Además de los presuntos malos tratos, Diana Kirilovsky expresó que los pequeños recibirían alimentos en mal estado, jugos hechos con frutas podridas o comida que sobraba y no era refrigerada y que, en la granja que tiene el establecimiento, los animales se habrían muerto por falta de atención.

Por último, Kirilovsky confirmó que comenzará acciones legales contra la institución, pero su preocupación es que otros padres no pasen por lo mismo que ella y su hijo han sufrido, siendo que el jardín ha abierto la inscripción para el ciclo lectivo 2018. “Me siento traicionada, les di lo más preciado que tengo que es mi hijo. Uno confía en que va a estar cuidado, contenido. Me desespera la situación, no puedo permitir que ese lugar vuelva a estar a cargo de niños. La gente es maltratada, hostigada, mal pagada, en negro. Es terrible la situación”, concluyó.