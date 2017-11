Achával: “Nos preocupa la decisión de evadir la responsabilidad en cuanto a seguridad”

La referencia del edil del Frente Pilarense es hacia el intendente Nicolás Ducoté, a quien acusa de “desconocer los hechos que se dan en los barrios y que los vecinos sufren día a día”.

El concejal Federico Achával salió al cruce tras las declaraciones del intendente Ducoté en materia de seguridad.

El Jefe Comunal había señalado que el delito no tuvo un aumento, sino que se desplazó hacia lugares por lo general menos vulnerables, debido a la presencia policial en las denominadas zonas calientes, a lo que el edil contestó: “Creo que es producto de la falta de respuesta real que hay sobre los casos de inseguridad que todos los vecinos sufren día a día en Pilar. Desconocer que hay este tipo de hechos en los barrios es no conocer el territorio, y justificar que los robos son porque los delitos se han mudado es no entender que hay nuevas formas de función del delito, y todo eso refiere a la falta de un plan de seguridad que nosotros venimos repitiendo desde marzo de 2016”.

Respecto a ese pedido que el espacio de Achával viene manifestando desde hace tiempo, aseguró que “la necesidad de presentar ese plan tiene que ver con que todos los vecinos entiendan en que se están invirtiendo las tasas municipales y que es lo que va a pasar el año que viene en esta materia”. Además, indicó que “fundamentalmente lo que nos preocupa es esta constante decisión del Intendente de evadir la responsabilidad que tiene con el vecino de Pilar en cuanto a la seguridad”.

Asimismo, expresó: “Caminamos mucho los barrios en estos meses de campaña, y los vecinos muestran esto como una de las preocupaciones más importantes. Desde entraderas en sus casas y robos cuando van a trabajar temprano a la mañana, hasta la ausencia de móviles. Ha sido una constante en todos los barrios de Pilar, así que tapar esos hechos que suceden con otros que para el Intendente tienen mayor visibilidad, simplemente porque son de personas famosas o en barrios privados, es nuevamente negar la realidad y negar la responsabilidad que tiene”.

Finalmente, disparó que en el análisis por el Presupuesto 2017, “llama la atención que él prometió en campaña 1000 cámaras y nosotros sabemos, en primer lugar, que no tienen esa cantidad, y en segundo que, si efectivamente ese fuese el objetivo para el año que viene, debería haber personas detrás para monitorearlas, vigilarlas y poder trabajar en prevención. Lo cierto es que, de acuerdo al presupuesto, el aumento en recursos humanos en materia de seguridad es solamente de 20 personas, que no alcanzan ni para cubrir un turno, por lo cual, si efectivamente van a realizar esa inversión en cámaras, lo que tienen que saber los vecinos de Pilar es que no va a haber nadie mirándolas”.